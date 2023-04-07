Холанд сможет помочь Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном
Норвежский нападающий восстановился после повреждения
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может принять участие в следующей игре «Манчестер Сити». Так, норвежский нападающий готовится сыграть в матче чемпионата Англии против «Саутгемптона».
«Он хорошо тренировался в течение двух последних дней, так что Эрлинг Холанд будет готов», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
Холанд пропустил прошлый матч «горожан» против «Ливерпуля» (4:1) из-за повреждения паха.
В этом сезоне Холанд провел за «Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.
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