Підтримай кібервплив Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд сможет помочь Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном
Англия
07 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:08
128
0

Холанд сможет помочь Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном

Норвежский нападающий восстановился после повреждения

07 апреля 2023, 17:54 | Обновлено 07 апреля 2023, 18:08
128
0
Холанд сможет помочь Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может принять участие в следующей игре «Манчестер Сити». Так, норвежский нападающий готовится сыграть в матче чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«Он хорошо тренировался в течение двух последних дней, так что Эрлинг Холанд будет готов», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Холанд пропустил прошлый матч «горожан» против «Ливерпуля» (4:1) из-за повреждения паха.

В этом сезоне Холанд провел за «Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.

По теме:
Канселу может перейти в Барселону летом
Гвардиола рассказал, почему его еще ни разу не увольняли
Саутгемптон – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Саутгемптон
Источник Sky Sports
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Футбол | 07 апреля 2023, 16:58 1
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец
Испорченный юбилей. Ворскла победила Ингулец

Ровно десять лет назад «Ингулец» провел первый матч в своей истории

ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
Биатлон | 07 апреля 2023, 03:30 6
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»
ЖАКЛЕН: «Российские биатлонисты не имеют никакого отношения к конфликту»

Французский биатлонист отличился слабоумием

Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
Футбол | 07.04.2023, 16:07
Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
Сергей ПАЛКИН: «Продали Мудрика на финансовом пике»
КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
Футбол | 06.04.2023, 22:45
КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет
Футбол | 07.04.2023, 02:39
Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет
Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
06.04.2023, 17:25 2
Футбол
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
06.04.2023, 21:05 5
Хоккей
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
06.04.2023, 13:55 1
Футбол
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
05.04.2023, 23:59 11
Футбол
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
06.04.2023, 13:05 7
Теннис
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
06.04.2023, 14:08 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
06.04.2023, 18:08 12
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности