Холанд сможет помочь Манчестер Сити в матче с Саутгемптоном

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может принять участие в следующей игре «Манчестер Сити». Так, норвежский нападающий готовится сыграть в матче чемпионата Англии против «Саутгемптона».

«Он хорошо тренировался в течение двух последних дней, так что Эрлинг Холанд будет готов», – сказал главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

Холанд пропустил прошлый матч «горожан» против «Ливерпуля» (4:1) из-за повреждения паха.

В этом сезоне Холанд провел за «Сити» 37 матчей, забил 42 гола и отдал 5 результативных передач.