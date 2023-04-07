Родриго не поможет Реалу в матче с Вильярреалом

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не сыграет в ближайшем туре чемпионата Испании против «Вильярреала». Бразилец ощутил дискомфорт в области колена, из-за чего тренерский штаб принял решение предоставить футболисту отдых.

Родриго пропустил тренировку «Реала» в общей группе и тренировался отдельно. Бразилец должен восстановиться к первому четвертьфиналу Лиги чемпионов против лондонского «Челси» на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Родриго в прошлом сезоне забил гол в ворота «Челси», который помог перевести двухматчевое противостояние в овертайм, где «Реал» оказался сильнее своих соперников.