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Испания
07 апреля 2023, 16:52 | Обновлено 07 апреля 2023, 17:04
55
0

Родриго не поможет Реалу в матче с Вильярреалом

Бразилец должен восстановиться к первому поединку с «Челси»

07 апреля 2023, 16:52 | Обновлено 07 апреля 2023, 17:04
55
0
Родриго не поможет Реалу в матче с Вильярреалом
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Нападающий мадридского «Реала» Родриго не сыграет в ближайшем туре чемпионата Испании против «Вильярреала». Бразилец ощутил дискомфорт в области колена, из-за чего тренерский штаб принял решение предоставить футболисту отдых.

Родриго пропустил тренировку «Реала» в общей группе и тренировался отдельно. Бразилец должен восстановиться к первому четвертьфиналу Лиги чемпионов против лондонского «Челси» на «Сантьяго Бернабеу».

Напомним, Родриго в прошлом сезоне забил гол в ворота «Челси», который помог перевести двухматчевое противостояние в овертайм, где «Реал» оказался сильнее своих соперников.

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Родриго Гоес Вильярреал Реал Мадрид Челси травма
Источник Sport.es
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