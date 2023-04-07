Ряд клубов АПЛ хотят активировать клаусулу в контракте защитника Наполи

Удачный сезон в составе «Наполи» сделал корейского защитника Ким Мин Джэ трансферной целью многих топ-клубов АПЛ.

Как стало известно итальянским СМИ, в контракте 26-летнего южнокорейца с «Наполи» есть клаусула в размере 50 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» считают такую сумму вполне доступной и готовы во время летнего трансферного окна эту клаусулу активировать.

Ким Мин Джэ перешел в «Наполи» из «Фенербахче» летом прошлого года за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах.