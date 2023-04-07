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  4. Ряд клубов АПЛ хотят активировать клаусулу в контракте защитника Наполи
Англия
07 апреля 2023, 15:57 |
631
0

Ряд клубов АПЛ хотят активировать клаусулу в контракте защитника Наполи

Ким Мин Джэ может покинуть итальянский клуб летом

07 апреля 2023, 15:57 |
631
0
Ряд клубов АПЛ хотят активировать клаусулу в контракте защитника Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

Удачный сезон в составе «Наполи» сделал корейского защитника Ким Мин Джэ трансферной целью многих топ-клубов АПЛ.

Как стало известно итальянским СМИ, в контракте 26-летнего южнокорейца с «Наполи» есть клаусула в размере 50 миллионов евро. «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» считают такую сумму вполне доступной и готовы во время летнего трансферного окна эту клаусулу активировать.

Ким Мин Джэ перешел в «Наполи» из «Фенербахче» летом прошлого года за 18 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 36 матчах за «Наполи» во всех турнирах.

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Наполи Ким Мин Джэ Тоттенхэм Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Источник Il Mattino
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