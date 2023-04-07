Энцо ФЕРНАНДЕС: «АПЛ более быстрая и физически требовательная»

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о своей адаптации в АПЛ:

«Это тяжелая лига. Я приехал из Португалии, где ты больше играешь с мячом. Здесь игра более быстрая и физически требовательная.

Однако я адаптируюсь шаг за шагом. Знаю, что это может занять некоторое время, но у меня есть поддержка от тренерского штаба и одноклубников».