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  4. Энцо ФЕРНАНДЕС: «АПЛ более быстрая и физически требовательная»
Англия
07 апреля 2023, 15:35 |
128
0

Энцо ФЕРНАНДЕС: «АПЛ более быстрая и физически требовательная»

Хавбек «Челси» – об адаптации в новом чемпионате

07 апреля 2023, 15:35 |
128
0
Энцо ФЕРНАНДЕС: «АПЛ более быстрая и физически требовательная»
Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о своей адаптации в АПЛ:

«Это тяжелая лига. Я приехал из Португалии, где ты больше играешь с мячом. Здесь игра более быстрая и физически требовательная.

Однако я адаптируюсь шаг за шагом. Знаю, что это может занять некоторое время, но у меня есть поддержка от тренерского штаба и одноклубников».

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Энцо Фернандес Челси Английская Премьер-лига
Источник ФК Челси
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