Англия07 апреля 2023, 15:35 |
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Энцо ФЕРНАНДЕС: «АПЛ более быстрая и физически требовательная»
Хавбек «Челси» – об адаптации в новом чемпионате
07 апреля 2023, 15:35 |
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Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес рассказал о своей адаптации в АПЛ:
«Это тяжелая лига. Я приехал из Португалии, где ты больше играешь с мячом. Здесь игра более быстрая и физически требовательная.
Однако я адаптируюсь шаг за шагом. Знаю, что это может занять некоторое время, но у меня есть поддержка от тренерского штаба и одноклубников».
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