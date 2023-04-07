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Италия
07 апреля 2023, 14:55 |
734
1

Луческу рассказал, кто должен возглавить Интер

Тренер «Динамо» продвигает своего соотечественника

07 апреля 2023, 14:55 |
734
1
Луческу рассказал, кто должен возглавить Интер
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Бывший тренер «Интера» Мирча Луческу заявил, что его соотечественник и тренер команды U-19 «Интера» Кристиан Киву заслужил шанс попробовать себя в первой команде «нерадзурри»:

«Я уже говорил с Кристианом на этот счет. Тренировать команду уровня «Интера» очень сложно, но, считаю, Киву пора уже уходить из молодежной команды. Он добился важных результатов и должен возглавить первую команду «Интера».

Если Кристиана сочтут способным возглавить «Интер», я, конечно, буду очень рад за него, это было бы потрясающе. Если нет, то насколько я понял из разговора с ним, он все равно в будущем найдет вариант для работы с первой командой какого-нибудь клуба. Киву точно ждет долгая и успешная тренерская карьера, у него колоссальный опыт».

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vazazh
Ну, бля, авторитет. Сраный лучик, ты что-то сделай сначала в масштабе, а не пипикай.
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