Луческу рассказал, кто должен возглавить Интер

Бывший тренер «Интера» Мирча Луческу заявил, что его соотечественник и тренер команды U-19 «Интера» Кристиан Киву заслужил шанс попробовать себя в первой команде «нерадзурри»:

«Я уже говорил с Кристианом на этот счет. Тренировать команду уровня «Интера» очень сложно, но, считаю, Киву пора уже уходить из молодежной команды. Он добился важных результатов и должен возглавить первую команду «Интера».

Если Кристиана сочтут способным возглавить «Интер», я, конечно, буду очень рад за него, это было бы потрясающе. Если нет, то насколько я понял из разговора с ним, он все равно в будущем найдет вариант для работы с первой командой какого-нибудь клуба. Киву точно ждет долгая и успешная тренерская карьера, у него колоссальный опыт».