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Турция
07 апреля 2023, 14:20 |
252
0

Икарди хочет остаться в Галатасарае

Права на форварда принадлежат «ПСЖ»

07 апреля 2023, 14:20 |
252
0
Икарди хочет остаться в Галатасарае
Getty Images/Global Images Ukraine. Мауро Икарди

Аргентинский форвард Мауро Икарди заявил о своем желании продолжить карьеру в «ПСЖ»:

«Я действительно очень сильно хочу остаться в Стамбуле. В «ПСЖ» я играл с лучшими футболистами мира, но ничего не слышал о себе. Здесь мне гораздо интереснее».

Напомним, Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды до конца текущего сезона. Права на 30-летнего аргентинца принадлежат «ПСЖ».

В нынешнем сезоне на счету Икарди 10 голов и 7 ассистов в 17 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах.

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Мауро Икарди Галатасарай ПСЖ
Источник TNT Sports
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