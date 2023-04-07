Турция07 апреля 2023, 14:20 |
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Икарди хочет остаться в Галатасарае
Права на форварда принадлежат «ПСЖ»
07 апреля 2023, 14:20 |
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Аргентинский форвард Мауро Икарди заявил о своем желании продолжить карьеру в «ПСЖ»:
«Я действительно очень сильно хочу остаться в Стамбуле. В «ПСЖ» я играл с лучшими футболистами мира, но ничего не слышал о себе. Здесь мне гораздо интереснее».
Напомним, Икарди выступает за «Галатасарай» на правах аренды до конца текущего сезона. Права на 30-летнего аргентинца принадлежат «ПСЖ».
В нынешнем сезоне на счету Икарди 10 голов и 7 ассистов в 17 матчах за «Галатасарай» во всех турнирах.
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