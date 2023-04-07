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  4. Два представителя Черноморца. Определен лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 14:27 |
362
0

Два представителя Черноморца. Определен лучший игрок и тренер месяца в УПЛ

Григорчук и Бадибанга получили признание по итогам марта

07 апреля 2023, 14:27 |
362
0
Два представителя Черноморца. Определен лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
УПЛ

УПЛ определила лучшего игрока и наставника по итогам марта. Лучшим футболистом признан представитель «Черноморца» Зиги Бадибанга, который оформил один гол.

А лучшим тренером стал наставник «Черноморца» Роман Григорчук.

Одесская команда в весенней части сезона обыграла «Верес» и «Ингулец», а также сыграла вничью с «Металлистом 1925» и «Шахтером».

«Черноморец» на старте второй части чемпионата поднялся из зоны вылета на 11-е место.

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Черноморец Одесса Зиги Бадибанга Роман Григорчук чемпионат Украины по футболу
Источник УПЛ
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