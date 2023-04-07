Украина. Премьер лига07 апреля 2023, 14:27 |
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Два представителя Черноморца. Определен лучший игрок и тренер месяца в УПЛ
Григорчук и Бадибанга получили признание по итогам марта
07 апреля 2023, 14:27 |
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УПЛ определила лучшего игрока и наставника по итогам марта. Лучшим футболистом признан представитель «Черноморца» Зиги Бадибанга, который оформил один гол.
А лучшим тренером стал наставник «Черноморца» Роман Григорчук.
Одесская команда в весенней части сезона обыграла «Верес» и «Ингулец», а также сыграла вничью с «Металлистом 1925» и «Шахтером».
«Черноморец» на старте второй части чемпионата поднялся из зоны вылета на 11-е место.
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