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07 апреля 2023, 13:47 |
622
0

Победитель ЛЧ-2005 возглавил Динамо Загреб

Игор Бишчан будет работать с чемпионами Хорватии

07 апреля 2023, 13:47 |
622
0
Победитель ЛЧ-2005 возглавил Динамо Загреб
ФК Динамо Загреб. Игор Бишчан

«Динамо» Загреб официально объявил о назначении на пост главного тренера Игора Бишчана. На этом посту он заменил Анте Чачича.

Что касается самого Бишчана, то 44-летний специалист последние три с половиной года возглавлял сборную Хорватии U-21.

Бишчан является воспитанником «Динамо» Загреб, в качестве игрока выступал за клуб в 1997 – 2000 и 2007 – 2012 годах. В 2005 году Бишчан выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля».

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Динамо Загреб Игор Бишчан
Источник ФК Динамо Загреб
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