Победитель ЛЧ-2005 возглавил Динамо Загреб

«Динамо» Загреб официально объявил о назначении на пост главного тренера Игора Бишчана. На этом посту он заменил Анте Чачича.

Что касается самого Бишчана, то 44-летний специалист последние три с половиной года возглавлял сборную Хорватии U-21.

Бишчан является воспитанником «Динамо» Загреб, в качестве игрока выступал за клуб в 1997 – 2000 и 2007 – 2012 годах. В 2005 году Бишчан выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля».