Другие новости07 апреля 2023, 13:47 |
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Победитель ЛЧ-2005 возглавил Динамо Загреб
Игор Бишчан будет работать с чемпионами Хорватии
07 апреля 2023, 13:47 |
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«Динамо» Загреб официально объявил о назначении на пост главного тренера Игора Бишчана. На этом посту он заменил Анте Чачича.
Что касается самого Бишчана, то 44-летний специалист последние три с половиной года возглавлял сборную Хорватии U-21.
Бишчан является воспитанником «Динамо» Загреб, в качестве игрока выступал за клуб в 1997 – 2000 и 2007 – 2012 годах. В 2005 году Бишчан выиграл Лигу чемпионов в составе «Ливерпуля».
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