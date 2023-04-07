ФОТО. Знакомство с Мудриком. Лэмпард провел тренировку с Челси

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, которого в четверг назначили исполняющим обязанности тренера до конца нынешнего сезона, провел с командой первую тренировку после возвращения.

Тренер знает некоторых игроков со времени своей работы с Синими, однако с того момента в команде появилось много новичков, включая украинца Михаила Мудрика.

Команда в субботу сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках АПЛ.