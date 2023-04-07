Англия07 апреля 2023, 13:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 13:32
934
0
ФОТО. Знакомство с Мудриком. Лэмпард провел тренировку с Челси
Команда готовится к матчу АПЛ
07 апреля 2023, 13:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 13:32
934
0
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, которого в четверг назначили исполняющим обязанности тренера до конца нынешнего сезона, провел с командой первую тренировку после возвращения.
Тренер знает некоторых игроков со времени своей работы с Синими, однако с того момента в команде появилось много новичков, включая украинца Михаила Мудрика.
Команда в субботу сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках АПЛ.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2023, 11:32 5
Румынский специалист пояснил, почему несмотря на войну продолжил работу с «Динамо»
Футбол | 07 апреля 2023, 11:11 0
Команда готовится к туру УПЛ
Бокс | 06.04.2023, 18:08
Футбол | 07.04.2023, 08:50
Футбол | 06.04.2023, 17:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.04.2023, 08:16 4
06.04.2023, 13:55 1
05.04.2023, 19:02 6
05.04.2023, 17:12 4
05.04.2023, 10:32 2
05.04.2023, 16:28 3
06.04.2023, 09:13 25
06.04.2023, 12:45 5