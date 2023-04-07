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  4. ФОТО. Знакомство с Мудриком. Лэмпард провел тренировку с Челси
Англия
07 апреля 2023, 13:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 13:32
934
0

ФОТО. Знакомство с Мудриком. Лэмпард провел тренировку с Челси

Команда готовится к матчу АПЛ

07 апреля 2023, 13:29 | Обновлено 07 апреля 2023, 13:32
934
0
ФОТО. Знакомство с Мудриком. Лэмпард провел тренировку с Челси
ФК Челси

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард, которого в четверг назначили исполняющим обязанности тренера до конца нынешнего сезона, провел с командой первую тренировку после возвращения.

Тренер знает некоторых игроков со времени своей работы с Синими, однако с того момента в команде появилось много новичков, включая украинца Михаила Мудрика.

Команда в субботу сыграет против «Вулверхэмптона» в рамках АПЛ.

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Челси Фрэнк Лэмпард Михаил Мудрик
Источник ФК Челси
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