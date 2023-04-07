«Понимаю условия». У Лэмпарда нет проблем со статусом временного тренера
Наставник хочет воспользоваться шансом
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард утверждает, что у него нет проблем со статусом временного тренера лондонской команды. Руководство назначило специалиста только до конца сезона и активно ищет постоянного тренера.
«Я прекрасно понимаю, что значит название моей должности. У меня есть определенный период для работы, и я хочу показать себя как можно лучше. У меня нет проблем с этим статусом, я принял работу, понимая все условия».
«С эгоистической точки зрения у меня есть желание хорошо себя проявить, ведь я имею профессиональное эго. Хочу выигрывать матчи и добиваться результата, поэтому я вернулся в «Челси», — сказал Лэмпард.
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