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  4. «Понимаю условия». У Лэмпарда нет проблем со статусом временного тренера
Англия
07 апреля 2023, 12:30 |
232
0

«Понимаю условия». У Лэмпарда нет проблем со статусом временного тренера

Наставник хочет воспользоваться шансом

07 апреля 2023, 12:30 |
232
0
«Понимаю условия». У Лэмпарда нет проблем со статусом временного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард утверждает, что у него нет проблем со статусом временного тренера лондонской команды. Руководство назначило специалиста только до конца сезона и активно ищет постоянного тренера.

«Я прекрасно понимаю, что значит название моей должности. У меня есть определенный период для работы, и я хочу показать себя как можно лучше. У меня нет проблем с этим статусом, я принял работу, понимая все условия».

«С эгоистической точки зрения у меня есть желание хорошо себя проявить, ведь я имею профессиональное эго. Хочу выигрывать матчи и добиваться результата, поэтому я вернулся в «Челси», — сказал Лэмпард.

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Челси Фрэнк Лэмпард чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Челси
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