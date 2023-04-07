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  4. Шанс для Яремчука? Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Брюгге
Бельгия
07 апреля 2023, 12:13 |
620
0

Шанс для Яремчука? Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Брюгге

Уле Гуннар Сульшер может продолжить свою карьеру в Бельгии

07 апреля 2023, 12:13 |
620
0
Шанс для Яремчука? Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Уле Гуннар Сульшер

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может летом возглавить «Брюгге», за который выступает украинец Роман Яремчук. Об этом сообщают английские СМИ.

По их информации, 50-летний норвежец входит в шорт-лист «Брюгге» вместе с Ронни Дейлой и Дино Топмеллером, который ранее входил в тренерские штабы «Баварии» и «РБ Лейпциг».

Недавно «Брюгге» уволил с поста главного тренера Скотта Паркера. Его обязанности до конца сезона временно исполняет Рик де Мил.

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Уле Гуннар Сульшер Брюгге
Источник Manchester Evening News
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