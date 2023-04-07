Бельгия07 апреля 2023, 12:13 |
620
0
Шанс для Яремчука? Экс-тренер Манчестер Юнайтед может возглавить Брюгге
Уле Гуннар Сульшер может продолжить свою карьеру в Бельгии
07 апреля 2023, 12:13 |
620
0
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер может летом возглавить «Брюгге», за который выступает украинец Роман Яремчук. Об этом сообщают английские СМИ.
По их информации, 50-летний норвежец входит в шорт-лист «Брюгге» вместе с Ронни Дейлой и Дино Топмеллером, который ранее входил в тренерские штабы «Баварии» и «РБ Лейпциг».
Недавно «Брюгге» уволил с поста главного тренера Скотта Паркера. Его обязанности до конца сезона временно исполняет Рик де Мил.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2023, 11:32 1
Румынский специалист пояснил, почему несмотря на войну продолжил работу с «Динамо»
Бокс | 06 апреля 2023, 12:49 6
Боксер уверен в победе Хейни
Футбол | 07.04.2023, 11:11
Футбол | 06.04.2023, 14:08
Футбол | 06.04.2023, 13:55
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.04.2023, 17:12 5
06.04.2023, 11:17 12
05.04.2023, 14:48 5
06.04.2023, 09:13 25
05.04.2023, 19:02 6
06.04.2023, 12:45 5
05.04.2023, 23:59 11
05.04.2023, 16:28 3