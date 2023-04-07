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  4. Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
Украина. Премьер лига
07 апреля 2023, 11:11 |
650
0

Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры

Команда готовится к туру УПЛ

07 апреля 2023, 11:11 |
650
0
Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

«Шахтер» сообщил о том, что хавбек Тарас Степаненко, который из-за проблем с коленом пропустил матч прошлого тура против «Черноморца», готов вернуться на поле.

Лидер команды восстановился и проводит полноценные тренировки. В новом туре «Шахтер» сыграет против «Металлиста».

А вот вингеры Александр Зубков, Марьян Швед и Иван Петряк, похоже, играть не готовы. Ранее о травмах полузащитников рассказал наставник Игор Йовичевич.

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Шахтер Донецк Тарас Степаненко чемпионат Украины по футболу Шахтер - Металлист
Источник ФК Шахтер Донецк
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