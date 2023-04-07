Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры

«Шахтер» сообщил о том, что хавбек Тарас Степаненко, который из-за проблем с коленом пропустил матч прошлого тура против «Черноморца», готов вернуться на поле.

Лидер команды восстановился и проводит полноценные тренировки. В новом туре «Шахтер» сыграет против «Металлиста».

А вот вингеры Александр Зубков, Марьян Швед и Иван Петряк, похоже, играть не готовы. Ранее о травмах полузащитников рассказал наставник Игор Йовичевич.