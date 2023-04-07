Украина. Премьер лига07 апреля 2023, 11:11 |
650
0
Степаненко готов играть, трио вингеров Шахтера все еще вне игры
Команда готовится к туру УПЛ
07 апреля 2023, 11:11 |
650
0
«Шахтер» сообщил о том, что хавбек Тарас Степаненко, который из-за проблем с коленом пропустил матч прошлого тура против «Черноморца», готов вернуться на поле.
Лидер команды восстановился и проводит полноценные тренировки. В новом туре «Шахтер» сыграет против «Металлиста».
А вот вингеры Александр Зубков, Марьян Швед и Иван Петряк, похоже, играть не готовы. Ранее о травмах полузащитников рассказал наставник Игор Йовичевич.
Читайте также:С Корниенко. Шахтер готовится к Металлисту
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 07 апреля 2023, 01:25 0
Соглашение рассчитано до 2028 года
Футбол | 06 апреля 2023, 13:55 1
Тому, кто заменит Грэма Поттера во главе команды «синих», не позавидуешь…
Футбол | 07.04.2023, 11:32
Хоккей | 06.04.2023, 21:05
Футбол | 06.04.2023, 15:27
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
06.04.2023, 11:17 12
06.04.2023, 18:08 12
06.04.2023, 02:36 7
06.04.2023, 14:08 6
05.04.2023, 17:12 5
05.04.2023, 14:48 5
05.04.2023, 21:05 9
05.04.2023, 14:04 6