Определились пары 1/4 финала на турнире ATP в Марракеше

Состоялись матчи второго раунда грунтового турнира ATP 250 в Марракеше, по итогам которых определились все пары четвертьфиналистов.

Марракеш. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лоренцо Музетти [1] – Александр Мюллер

Кристофер О'Коннелл – Павел Котов

Нижняя часть сетки

Роберто Карбальес Баэна – Таллон Грикспор [4]

Андреа Вавассори [Q] – Дэн Эванс [2]