Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определились пары 1/4 финала на турнире ATP в Марракеше
ATP
07 апреля 2023, 10:38 |
191
0

Определились пары 1/4 финала на турнире ATP в Марракеше

В борьбе за титул остался один теннисист из квалификации

07 апреля 2023, 10:38 |
191
0
Определились пары 1/4 финала на турнире ATP в Марракеше
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоренцо Музетти

Состоялись матчи второго раунда грунтового турнира ATP 250 в Марракеше, по итогам которых определились все пары четвертьфиналистов.

Марракеш. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Лоренцо Музетти [1] – Александр Мюллер
Кристофер О'Коннелл – Павел Котов

Нижняя часть сетки

Роберто Карбальес Баэна – Таллон Грикспор [4]
Андреа Вавассори [Q] – Дэн Эванс [2]

По теме:
Первая ракетка Польши убирает россиян в ОАЭ. Дальше – Джокович
ВИДЕО. Первая ракетка Украины не пожал руку россиянину после победы
Крутых обыграл россиянина и впервые в карьере вышел в основу турнира АТР
ATP Марракеш Лоренцо Музетти Александр Мюллер Кристофер О'Коннелл Павел Котов Роберто Карбальес Баэна Таллон Грикспор Андреа Вавассори Дэн Эванс
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Футбол | 06 апреля 2023, 13:55 1
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика

Тому, кто заменит Грэма Поттера во главе команды «синих», не позавидуешь…

Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
Футбол | 07 апреля 2023, 05:05 1
Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»

Хавбек «Реала» – о выходе в финал Кубка Испании

Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
Хоккей | 06.04.2023, 21:05
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Теннис | 07.04.2023, 07:20
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
Футбол | 06.04.2023, 14:08
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
ФОТО. Фантастическая ночь. Лунин выложил пост после победы Реала над Барсой
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
06.04.2023, 12:49 7
Бокс
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
06.04.2023, 02:36 7
Футбол
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
05.04.2023, 14:04 6
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
06.04.2023, 09:13 25
Футбол
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
06.04.2023, 12:45 5
Футбол
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
06.04.2023, 14:40 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности