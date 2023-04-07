ATP07 апреля 2023, 10:38 |
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Определились пары 1/4 финала на турнире ATP в Марракеше
В борьбе за титул остался один теннисист из квалификации
07 апреля 2023, 10:38 |
191
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Состоялись матчи второго раунда грунтового турнира ATP 250 в Марракеше, по итогам которых определились все пары четвертьфиналистов.
Марракеш. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Лоренцо Музетти [1] – Александр Мюллер
Кристофер О'Коннелл – Павел Котов
Нижняя часть сетки
Роберто Карбальес Баэна – Таллон Грикспор [4]
Андреа Вавассори [Q] – Дэн Эванс [2]
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