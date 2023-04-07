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  4. ВИДЕО. Сын Роналдиньо победно дебютировал в футболке Барселоны
Испания
07 апреля 2023, 10:18 |
1066
0

ВИДЕО. Сын Роналдиньо победно дебютировал в футболке Барселоны

Жоау Мендеш сыграл в Кубке Средиземноморья

07 апреля 2023, 10:18 |
1066
0
ВИДЕО. Сын Роналдиньо победно дебютировал в футболке Барселоны
Инстаграм. Жоау Мендеш и Роналдиньо

Сын легендарного Роналдиньо 17-летний бразилец Жоау Мендеш, который в этом году подписал контракт с «Барселоной», дебютировал за «Хувениль Б» на Кубке Средиземноморья.

Отметим, что Мендеш начал матч на позиции правого вингера и закончил на позиции левого. Команда Жоау разгромила своего соперника.

К сожалению, по данной нарезке моментов тяжело судить о настоящих навыках сына Роналдиньо.

Отметим, что Мендеш ранее был в молодежных системах «ПСЖ», «Крузейро» и «Фламенго».

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Роналдиньо Барселона Крузейро Жоау Мендеш
Источник Relevo
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