ВИДЕО. Сын Роналдиньо победно дебютировал в футболке Барселоны

Сын легендарного Роналдиньо 17-летний бразилец Жоау Мендеш, который в этом году подписал контракт с «Барселоной», дебютировал за «Хувениль Б» на Кубке Средиземноморья.

Отметим, что Мендеш начал матч на позиции правого вингера и закончил на позиции левого. Команда Жоау разгромила своего соперника.

К сожалению, по данной нарезке моментов тяжело судить о настоящих навыках сына Роналдиньо.

Отметим, что Мендеш ранее был в молодежных системах «ПСЖ», «Крузейро» и «Фламенго».