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  4. Лейла ФЕРНАНДЕС: «Мейвезер был одним из моих образцов для подражания»
WTA
07 апреля 2023, 08:40 |
104
0

Лейла ФЕРНАНДЕС: «Мейвезер был одним из моих образцов для подражания»

Канадская теннисистка – о любви к боксу

07 апреля 2023, 08:40 |
104
0
Лейла ФЕРНАНДЕС: «Мейвезер был одним из моих образцов для подражания»
Jimmie48 Photography. Лейла Фернандес

Финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес рассказала, что является фанаткой бокса и начала заниматься этим видом спорта, чтобы достичь больших успехов в теннисе.

«Мы любим смотреть бокс, например, бои Флойда Мейвезера. Он был одним из моих образцов для подражания в детстве. Мне нравилось, как он мог двигаться, уклоняться и использовать нападение и защиту, и как он мог двигаться так быстро, когда в него летели удары.

Также я фанат фильмов о Рокки Бальбоа. Я люблю Рокки. Я смотрела все фильмы, и они меня вдохновляют.

В межсезонье мы решили, почему бы не заняться боксом ради удовольствия, и мне это сразу понравилось. Мне понравилось, что мой тренер был так добр к нам. Когда я впервые встретила его, было страшно, но он был таким милым. Он смог начать с самого начала, показал мне основы, и у него хватило на это терпения, и мне это сразу понравилось», – сказала Фернандес.

Отметим, что Мейвезер не проиграл ни одного боя в своей профессиональной карьере (50-0, 27 KO).

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Лейла Фернандес Флойд Мейвезер
Источник Tennis World USA
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