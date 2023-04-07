Лейла ФЕРНАНДЕС: «Мейвезер был одним из моих образцов для подражания»

Финалистка US Open-2021 Лейла Фернандес рассказала, что является фанаткой бокса и начала заниматься этим видом спорта, чтобы достичь больших успехов в теннисе.

«Мы любим смотреть бокс, например, бои Флойда Мейвезера. Он был одним из моих образцов для подражания в детстве. Мне нравилось, как он мог двигаться, уклоняться и использовать нападение и защиту, и как он мог двигаться так быстро, когда в него летели удары.

Также я фанат фильмов о Рокки Бальбоа. Я люблю Рокки. Я смотрела все фильмы, и они меня вдохновляют.

В межсезонье мы решили, почему бы не заняться боксом ради удовольствия, и мне это сразу понравилось. Мне понравилось, что мой тренер был так добр к нам. Когда я впервые встретила его, было страшно, но он был таким милым. Он смог начать с самого начала, показал мне основы, и у него хватило на это терпения, и мне это сразу понравилось», – сказала Фернандес.

Отметим, что Мейвезер не проиграл ни одного боя в своей профессиональной карьере (50-0, 27 KO).