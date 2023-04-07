Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл
Вратарь сборной Аргентины считает, что это Неймар
Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл.
«Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: «О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл».
Готовился ли я к матчу с ним как-то по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни», – сказал Мартинес.
Отметим, что Неймар делит с Пеле звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии (77 голов).
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