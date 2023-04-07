Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл
Англия
07 апреля 2023, 07:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 07:56
320
0

Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл

Вратарь сборной Аргентины считает, что это Неймар

07 апреля 2023, 07:55 | Обновлено 07 апреля 2023, 07:56
320
0
Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл.

«Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: «О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл».

Готовился ли я к матчу с ним как-то по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни», – сказал Мартинес.

Отметим, что Неймар делит с Пеле звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии (77 голов).

По теме:
Аргентина впервые за 6 лет возглавила рейтинг ФИФА
ПСЖ опасается, что никто не купит Неймара из-за травм
Как Голливуд перебрался в Париж
Эмилиано Мартинес Неймар сборная Бразилии по футболу
Источник TNT Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
Футбол | 07 апреля 2023, 05:05 0
Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»
Лука МОДРИЧ: «Очень горжусь командой»

Хавбек «Реала» – о выходе в финал Кубка Испании

Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Футбол | 06 апреля 2023, 09:13 25
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»

Известный тренер рассказал, почему не возглавил повторно национальную команду

Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Футбол | 06.04.2023, 13:55
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Финалиссима. Англия обыграла Бразилию по пенальти и завоевала трофей
Футбол | 06.04.2023, 23:59
Финалиссима. Англия обыграла Бразилию по пенальти и завоевала трофей
Финалиссима. Англия обыграла Бразилию по пенальти и завоевала трофей
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Бокс | 06.04.2023, 11:17
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
06.04.2023, 02:36 7
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
Тони БЕЛЛЬЮ: «Фьюри не хочет драться с Усиком»
06.04.2023, 18:08 13
Бокс
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
05.04.2023, 17:12 3
Бокс
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
05.04.2023, 23:59 11
Футбол
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
05.04.2023, 19:02 6
Футбол
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
06.04.2023, 04:19
Футбол
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
Ближе и ближе к 180К. ВСУ продолжают успешно уничтожать оккупантов
05.04.2023, 08:16 4
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности