Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес назвал лучшего футболиста, против которого играл.

«Неймар – лучший игрок, против которого я играл. В финале Кубка Америки мы пытались остановить его, но не смогли. В тот момент я подумал: «О боже, он лучший из всех, против кого я когда-либо играл».

Готовился ли я к матчу с ним как-то по-другому? Нет, ты просто молишься, чтобы у него был плохой день и чтобы у четверки защитников был лучший день в жизни», – сказал Мартинес.

Отметим, что Неймар делит с Пеле звание лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии (77 голов).