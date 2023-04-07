Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне

Состоялись матчи третьего круга на грунтовом турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

Обидчица Ангелины Калининой выбила шестую сеяную Викторию Азаренко и в 1/4 финала сразится с Онс Жабер из Туниса, которая остановила Лесю Цуренко.

В восьмерке лучших оказались сразу семь сеяных теннисисток.

Чарльстон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Ирина-Камелия Бегу [15] – 7:5, 4:6, 6:4

Паула Бадоса [12] – Диана Шнайдер – 6:1, 6:3

Белинда Бенчич [4] – Шелби Роджерс – 4:6, 7:5, 6:2

Екатерина Александрова [7] – Юлия Грабер – 6:4, 6:2



Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [9] – Магда Линетт [8] – 6:2, 3:6, 6:1

Дарья Касаткина [3] – Бернарда Пера – 6:3, 7:6(3)

Анна Калинская – Виктория Азаренко [6] – 6:4, 7:6(5)

Онс Жабер [2] – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 7:5

Чарльстон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Паула Бадоса [12]

Белинда Бенчич [4] – Екатерина Александрова [7]

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [9] – Дарья Касаткина [3]

Анна Калинская – Онс Жабер [2]