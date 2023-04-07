Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
WTA
07 апреля 2023, 07:20 | Обновлено 07 апреля 2023, 07:25
147
0

Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне

Обидчицы Калининой и Цуренко сыграют между собой

07 апреля 2023, 07:20 | Обновлено 07 апреля 2023, 07:25
147
0
Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Состоялись матчи третьего круга на грунтовом турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

Обидчица Ангелины Калининой выбила шестую сеяную Викторию Азаренко и в 1/4 финала сразится с Онс Жабер из Туниса, которая остановила Лесю Цуренко.

В восьмерке лучших оказались сразу семь сеяных теннисисток.

Чарльстон. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Ирина-Камелия Бегу [15] – 7:5, 4:6, 6:4
Паула Бадоса [12] – Диана Шнайдер – 6:1, 6:3

Белинда Бенчич [4] – Шелби Роджерс – 4:6, 7:5, 6:2
Екатерина Александрова [7] – Юлия Грабер – 6:4, 6:2

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [9] – Магда Линетт [8] – 6:2, 3:6, 6:1
Дарья Касаткина [3] – Бернарда Пера – 6:3, 7:6(3)

Анна Калинская – Виктория Азаренко [6] – 6:4, 7:6(5)
Онс Жабер [2] – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 7:5

Чарльстон. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Джессика Пегула [1] – Паула Бадоса [12]
Белинда Бенчич [4] – Екатерина Александрова [7]

Нижняя часть сетки

Мэдисон Киз [9] – Дарья Касаткина [3]
Анна Калинская – Онс Жабер [2]

По теме:
Ига СВЕНТЕК: «После Второй мировой войны немецких игроков не допускали»
Без украинок. Определились участницы 1/8 финала турнира в Чарльстоне
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Виктория Азаренко Леся Цуренко Ирина-Камелия Бегу WTA Чарльстон Джессика Пегула Бернарда Пера Ангелина Калинина Мэдисон Киз Шелби Роджерс Дарья Касаткина Белинда Бенчич Екатерина Александрова Магда Линетт Анна Калинская Паула Бадоса Онс Жабер Кэролайн Доулхайд Юлия Грабер Диана Шнайдер
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Теннис | 06 апреля 2023, 14:40 8
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023
Названы условия, при которых россиян и белорусов допустят на Уимблдон-2023

Джон Вертхейм опубликовал электронное письмо от организаторов травяного мэйджора

С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
Футбол | 06 апреля 2023, 17:25 1
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля
С рук не сойдет. В Англии начато дело против Ливерпуля

Будет изучаться игра мерсисайдцев с «Ман Сити»

ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
Футбол | 06.04.2023, 15:27
ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
ОФИЦИАЛЬНО. Лэмпард назначен наставником Челси до конца сезона 2022/23
Тулуза обыграла Анси и вышла в финал Кубка Франции
Футбол | 06.04.2023, 23:43
Тулуза обыграла Анси и вышла в финал Кубка Франции
Тулуза обыграла Анси и вышла в финал Кубка Франции
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Бокс | 06.04.2023, 12:49
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
05.04.2023, 21:25 2
Футбол
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
ВИДЕО. Не для вас, черви, строилась. Как выглядит Донбасс Арена с воздуха
05.04.2023, 02:23 5
Футбол
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
Новый тренер Челси: заложник капризов Боэли и контракта Мудрика
06.04.2023, 13:55 1
Футбол
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
ФОТО. Усик лайкнул хвалебный пост Ломаченко о митрополите Онуфрие
06.04.2023, 11:17 12
Бокс
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
06.04.2023, 04:19
Футбол
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
Месси отказался от зарплаты в 400 миллионов в год
05.04.2023, 19:02 6
Футбол
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
Оформили 4 шайбы. Сборная Украины разобралась с Венгрией
06.04.2023, 21:05 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности