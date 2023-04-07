Определились все четвертьфиналистки турнира в Чарльстоне
Обидчицы Калининой и Цуренко сыграют между собой
Состоялись матчи третьего круга на грунтовом турнире серии WTA 500 в Чарльстоне (США).
Обидчица Ангелины Калининой выбила шестую сеяную Викторию Азаренко и в 1/4 финала сразится с Онс Жабер из Туниса, которая остановила Лесю Цуренко.
В восьмерке лучших оказались сразу семь сеяных теннисисток.
Чарльстон. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Ирина-Камелия Бегу [15] – 7:5, 4:6, 6:4
Паула Бадоса [12] – Диана Шнайдер – 6:1, 6:3
Белинда Бенчич [4] – Шелби Роджерс – 4:6, 7:5, 6:2
Екатерина Александрова [7] – Юлия Грабер – 6:4, 6:2
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз [9] – Магда Линетт [8] – 6:2, 3:6, 6:1
Дарья Касаткина [3] – Бернарда Пера – 6:3, 7:6(3)
Анна Калинская – Виктория Азаренко [6] – 6:4, 7:6(5)
Онс Жабер [2] – Кэролайн Доулхайд – 6:3, 7:5
Чарльстон. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Джессика Пегула [1] – Паула Бадоса [12]
Белинда Бенчич [4] – Екатерина Александрова [7]
Нижняя часть сетки
Мэдисон Киз [9] – Дарья Касаткина [3]
Анна Калинская – Онс Жабер [2]
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Джон Вертхейм опубликовал электронное письмо от организаторов травяного мэйджора
Будет изучаться игра мерсисайдцев с «Ман Сити»