Жоау КАНСЕЛУ: «Победа в Лиге чемпионов – моя большая мечта»

Защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу рассказал, что мечтает о победе в Лиге чемпионов.

«Филипп Лам? Приятно, когда тебя сравнивают с такими великими игроками –раньше мне самому нравилось наблюдать за игрой Филиппа. Такое имя является для меня ориентиром – я также очень ценю Дани Алвеса и Марсело.

Думаю, мне еще многого предстоит достичь, чтобы в конце концов достичь уровня Филиппа Лама. Он выиграл все. Победа в Лиге чемпионов – это моя большая мечта, и я не отступлю, пока не осуществлю ее. Может быть, с «Баварией» в этом году все получится, я не против», - сказал Канселу.