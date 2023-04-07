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  4. Жоау КАНСЕЛУ: «Победа в Лиге чемпионов – моя большая мечта»
Германия
07 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 07 апреля 2023, 05:04
45
0

Жоау КАНСЕЛУ: «Победа в Лиге чемпионов – моя большая мечта»

Защитник «Баварии» назвал свою цель

07 апреля 2023, 04:40 | Обновлено 07 апреля 2023, 05:04
45
0
Жоау КАНСЕЛУ: «Победа в Лиге чемпионов – моя большая мечта»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Канселу

Защитник мюнхенской «Баварии» Жоау Канселу рассказал, что мечтает о победе в Лиге чемпионов.

«Филипп Лам? Приятно, когда тебя сравнивают с такими великими игроками –раньше мне самому нравилось наблюдать за игрой Филиппа. Такое имя является для меня ориентиром – я также очень ценю Дани Алвеса и Марсело.

Думаю, мне еще многого предстоит достичь, чтобы в конце концов достичь уровня Филиппа Лама. Он выиграл все. Победа в Лиге чемпионов – это моя большая мечта, и я не отступлю, пока не осуществлю ее. Может быть, с «Баварией» в этом году все получится, я не против», - сказал Канселу.

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Жоау Канселу Бавария Лига чемпионов
Источник ФК Бавария
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