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Чемпионат Украины
07 апреля 2023, 03:57 |
37
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля

Важные события во всех видах спорта

07 апреля 2023, 03:57 |
37
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
ФК Ворскла

В пятницу, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – Ингулец

2.19 – 3.05 – 3.78

22:00 Севилья – Сельта

2.11 – 3.56 – 3.82

22:00 Ланс – Страсбург

1.52 – 4.60 – 7.00

БАСКЕТБОЛ

16:00 Прометей – Тарту

1.09 – 6.85

ТЕННИС

20:30 Каспер Рууд – Себастьян Баэс

1.45 – 2.75

ХОККЕЙ

Финляндия (Ж) – Германия (Ж)

1.02 – 17.00 – 38.00

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Источник Sport.ua
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