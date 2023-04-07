Чемпионат Украины07 апреля 2023, 03:57 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля
Важные события во всех видах спорта
07 апреля 2023, 03:57 |
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В пятницу, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
15:00 Ворскла – Ингулец
22:00 Севилья – Сельта
22:00 Ланс – Страсбург
БАСКЕТБОЛ
16:00 Прометей – Тарту
ТЕННИС
20:30 Каспер Рууд – Себастьян Баэс
ХОККЕЙ
Финляндия (Ж) – Германия (Ж)
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