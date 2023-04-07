СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 7 апреля

В пятницу, 7 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

15:00 Ворскла – Ингулец

2.19 – 3.05 – 3.78

22:00 Севилья – Сельта

2.11 – 3.56 – 3.82

22:00 Ланс – Страсбург

1.52 – 4.60 – 7.00

БАСКЕТБОЛ

16:00 Прометей – Тарту

1.09 – 6.85

ТЕННИС

20:30 Каспер Рууд – Себастьян Баэс

1.45 – 2.75

ХОККЕЙ

Финляндия (Ж) – Германия (Ж)

1.02 – 17.00 – 38.00