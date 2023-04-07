Англия07 апреля 2023, 02:26 | Обновлено 07 апреля 2023, 02:38
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Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет
Иззи Браун повесил бутсы на гвоздь
07 апреля 2023, 02:26 | Обновлено 07 апреля 2023, 02:38
307
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Бывший полузащитник лондонского «Челси» Иззи Браун объявил в соцсетях о завершении своей профессиональной карьеры.
26-летний Иззи вынужден прекратить профессиональные выступления из-за регулярных травм, от которых страдал на протяжении всего времени.
В своей карьере Браун играл за ВБА, «Челси», «Витесс», «Хаддерсфилд», «Брайтон», «Лидс» и «Шеффилд Уэнсдей». Последний клуб, в котором играл Иззи, это «Престон».
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