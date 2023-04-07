Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Иззи Браун объявил в соцсетях о завершении своей профессиональной карьеры.

26-летний Иззи вынужден прекратить профессиональные выступления из-за регулярных травм, от которых страдал на протяжении всего времени.

В своей карьере Браун играл за ВБА, «Челси», «Витесс», «Хаддерсфилд», «Брайтон», «Лидс» и «Шеффилд Уэнсдей». Последний клуб, в котором играл Иззи, это «Престон».