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Англия
07 апреля 2023, 02:26 | Обновлено 07 апреля 2023, 02:38
307
0

Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет

Иззи Браун повесил бутсы на гвоздь

07 апреля 2023, 02:26 | Обновлено 07 апреля 2023, 02:38
307
0
Бывший игрок Челси завершил карьеру в возрасте 26 лет
Getty Images/Global Images Ukraine. Иззи Браун

Бывший полузащитник лондонского «Челси» Иззи Браун объявил в соцсетях о завершении своей профессиональной карьеры.

26-летний Иззи вынужден прекратить профессиональные выступления из-за регулярных травм, от которых страдал на протяжении всего времени.

В своей карьере Браун играл за ВБА, «Челси», «Витесс», «Хаддерсфилд», «Брайтон», «Лидс» и «Шеффилд Уэнсдей». Последний клуб, в котором играл Иззи, это «Престон».

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Челси Иззи Браун завершение карьеры
Источник Sport.ua
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