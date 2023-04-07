Англия07 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 07 апреля 2023, 01:52
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Лидс продлил контракт с Харрисоном
Соглашение рассчитано до 2028 года
07 апреля 2023, 01:25 | Обновлено 07 апреля 2023, 01:52
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Полузащитник «Лидса» Джек Харрисон продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на пять лет и продлится до лета 2028 года.
Харрисон перешел в «Лидс Юнайтед» на правах аренды из «Манчестер Сити» и официально стал игроком клуба в 2021 году.
В общей сложности Харрисон провел 197 игр за «Лидс» и забил 33 гола. В текущем сезоне на счету футболиста 31 матч, 5 голов и 9 голевых пасов.
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