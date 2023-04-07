Лидс продлил контракт с Харрисоном

Полузащитник «Лидса» Джек Харрисон продлил контракт с клубом. Соглашение рассчитано на пять лет и продлится до лета 2028 года.

Харрисон перешел в «Лидс Юнайтед» на правах аренды из «Манчестер Сити» и официально стал игроком клуба в 2021 году.

В общей сложности Харрисон провел 197 игр за «Лидс» и забил 33 гола. В текущем сезоне на счету футболиста 31 матч, 5 голов и 9 голевых пасов.