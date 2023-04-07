Фенербахче разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка Турции

С 4 по 6 апреля состоялись матчи 1/4 финала Кубка Турции.

В последний игровой день Фенербахче разгромил Кайсериспор (4:1) и вышел в полуфинал турнира.

В полуфинальных противостояниях, которые будут состоять из двух матчей, сыграют: Сивасспор – Фенербахче, Башакшехир – Анкарагюджю.

Кубок Турции. 1/4 финала

4 апреля. Анкарагюджю – Трабзонспор – 3:1

– Трабзонспор – 3:1 5 апреля. Галатасарай – Башакшехир – 2:3

– 2:3 6 апреля. Фенербахче – Кайсериспор – 4:1

– Кайсериспор – 4:1 Сивасспор – Газиантеп – 3:0 (техническое поражение)

1/2 финала, 3/4 и 10/11 мая

Сивасспор – Фенербахче

Башакшехир – Анкарагюджю

Сетка турнира