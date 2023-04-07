Турция07 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:42
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Фенербахче разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка Турции
В полуфиналах сыграют: Сивасспор – Фенербахче, Башакшехир – Анкарагюджю
07 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:42
181
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С 4 по 6 апреля состоялись матчи 1/4 финала Кубка Турции.
В последний игровой день Фенербахче разгромил Кайсериспор (4:1) и вышел в полуфинал турнира.
В полуфинальных противостояниях, которые будут состоять из двух матчей, сыграют: Сивасспор – Фенербахче, Башакшехир – Анкарагюджю.
Кубок Турции. 1/4 финала
- 4 апреля. Анкарагюджю – Трабзонспор – 3:1
- 5 апреля. Галатасарай – Башакшехир – 2:3
- 6 апреля. Фенербахче – Кайсериспор – 4:1
- Сивасспор – Газиантеп – 3:0 (техническое поражение)
1/2 финала, 3/4 и 10/11 мая
- Сивасспор – Фенербахче
- Башакшехир – Анкарагюджю
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