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  4. Фенербахче разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка Турции
Турция
07 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:42
181
0

Фенербахче разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка Турции

В полуфиналах сыграют: Сивасспор – Фенербахче, Башакшехир – Анкарагюджю

07 апреля 2023, 00:23 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:42
181
0
Фенербахче разгромил соперника и вышел в полуфинал Кубка Турции
Getty Images/Global Images Ukraine

С 4 по 6 апреля состоялись матчи 1/4 финала Кубка Турции.

В последний игровой день Фенербахче разгромил Кайсериспор (4:1) и вышел в полуфинал турнира.

В полуфинальных противостояниях, которые будут состоять из двух матчей, сыграют: Сивасспор – Фенербахче, Башакшехир – Анкарагюджю.

Кубок Турции. 1/4 финала

  • 4 апреля. Анкарагюджю – Трабзонспор – 3:1
  • 5 апреля. Галатасарай – Башакшехир – 2:3
  • 6 апреля. Фенербахче – Кайсериспор – 4:1
  • Сивасспор – Газиантеп – 3:0 (техническое поражение)

1/2 финала, 3/4 и 10/11 мая

  • Сивасспор – Фенербахче
  • Башакшехир – Анкарагюджю

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Кубок Турции по футболу Фенербахче Сивасспор Анкарагюджю Трабзонспор Истанбул Башакшехир Галатасарай Кайсериспор Газиантеп
Источник Sport.ua
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