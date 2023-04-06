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Англия
06 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:25
227
0

Финалиссима. Англия обыграла Бразилию по пенальти и завоевала трофей

Захватывающий женский матч увидели зрители на Уэмбли в Лондоне

06 апреля 2023, 23:59 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:25
227
0
Финалиссима. Англия обыграла Бразилию по пенальти и завоевала трофей
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля на Уэмбли в Лондоне состоялся первый розыгрыш женской Финалиссимы.

Победитель женского Евро-2022, сборная Англии, встретилась с сильнейшей командой Южной Америки – Бразилией.

Почти весь матч английская команда вела в счете, однако бразильская сборная сравняла счет на 90+3 минуте.

В серии пенальти Англия обыграла Бразилию и завоевала первый в истории трофей – Финалиссима 2023.

Женская Финалиссима 2023

6 апреля, Лондон

Англия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)

Голы: Элла Тун, 23 – Андресса Алвес, 90+3

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Источник Sport.ua
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