Финалиссима. Англия обыграла Бразилию по пенальти и завоевала трофей
Захватывающий женский матч увидели зрители на Уэмбли в Лондоне
6 апреля на Уэмбли в Лондоне состоялся первый розыгрыш женской Финалиссимы.
Победитель женского Евро-2022, сборная Англии, встретилась с сильнейшей командой Южной Америки – Бразилией.
Почти весь матч английская команда вела в счете, однако бразильская сборная сравняла счет на 90+3 минуте.
В серии пенальти Англия обыграла Бразилию и завоевала первый в истории трофей – Финалиссима 2023.
Женская Финалиссима 2023
6 апреля, Лондон
Англия – Бразилия – 1:1 (пен. 4:2)
Голы: Элла Тун, 23 – Андресса Алвес, 90+3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Английский специалист снова возглавил «пенсионеров»
Тому, кто заменит Грэма Поттера во главе команды «синих», не позавидуешь…