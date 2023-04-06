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Италия
06 апреля 2023, 23:56 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:18
536
0

Антонио КАССАНО: «Моуриньо наплевать на футбол»

Скандальный форвард раскритиковал тренера «Ромы»

06 апреля 2023, 23:56 | Обновлено 07 апреля 2023, 00:18
536
0
Антонио КАССАНО: «Моуриньо наплевать на футбол»
Getty Images/Global Images Ukraine. Антонио Кассано

Одиозный итальянский форвард Антонио Кассано резко раскритиковал главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо:

«Маурицио Сарри любит футбол и любит свою работу, а Моуриньо на футбол плевать. Он побеждает, он умён, некоторые люди его воспринимают как не знаю кого, но при этом у Сарри отличный футбол, а игра команд у Моуриньо — нулевая. Один из них знает, как работать, как говорить о футболе, а другой делает кино. Не знаю, как он добивается результатов, и понятия не имею, как играет «Рома».

Он был отличным специалистом и переговорщиком, но сегодня я буду относиться к нему точно так же, независимо от того, возглавляет он «Реал» или «Санмартинезе».

Если Карло Анчелотти на самом деле возглавит сборную Бразилии, то Моуриньо может прийти в «Реал» за счёт прошлых побед и статуса. В ином случае он мог стать тренером «Санмартинезе».

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Антонио Кассано Рома Рим Жозе Моуриньо Лацио Маурицио Сарри
Источник Calciomercato.it
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