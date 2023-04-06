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Испания
06 апреля 2023, 23:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:46
355
1

Дом Месси в Испании хотели ограбить

Попытка грабителей провалилась

06 апреля 2023, 23:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:46
355
1
Дом Месси в Испании хотели ограбить
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Вчера ночью неизвестные пытались ограбить дом Лионеля Месси в испанском городе Кастельдефельс, который расположен в 20 км от Барселоны.

Примерно в 2:00 ночи два грабители проникли в сад, но не сумели войти в сам дом. После этого они покинули место преступления еще до того, как туда прибыла полиция. При этом грабители были сняты на камеру наблюдения.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года, и сейчас выступает за французский «ПСЖ».

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Лионель Месси ограбление
Источник Antena 3 CNN
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Mykhailo Stepanov
Був в цьому чудовому містечку з шикарним пляжем...не знав що у Мессі там хатинка
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