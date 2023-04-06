Дом Месси в Испании хотели ограбить

Вчера ночью неизвестные пытались ограбить дом Лионеля Месси в испанском городе Кастельдефельс, который расположен в 20 км от Барселоны.

Примерно в 2:00 ночи два грабители проникли в сад, но не сумели войти в сам дом. После этого они покинули место преступления еще до того, как туда прибыла полиция. При этом грабители были сняты на камеру наблюдения.

Напомним, Месси покинул «Барселону» летом 2021 года, и сейчас выступает за французский «ПСЖ».