Англия06 апреля 2023, 23:02 |
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ФОТО. Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с Ливерпулем
Хавбек восстановился после травмы бедра
06 апреля 2023, 23:02 |
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Сегодня, 6 апреля полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара возобновил тренировки в общей группе «Красных».
31-летний испанский полузащитник не играл с февраля из-за травмы бедра. Также Тьяго пропустил старт сезона из-за проблем с подколенным сухожилием.
В нынешнем сезоне на счету Тьяго Алькантары 1 ассист в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. 9 апреля «Красные» сыграют с «Арсеналом» Александра Зинченко.
Good afternoon, @Thiago6 😁 pic.twitter.com/YKZSCmZwKG— Liverpool FC (@LFC) April 6, 2023
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