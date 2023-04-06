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  4. ФОТО. Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с Ливерпулем
Англия
06 апреля 2023, 23:02 |
166
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ФОТО. Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с Ливерпулем

Хавбек восстановился после травмы бедра

06 апреля 2023, 23:02 |
166
0
ФОТО. Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьяго Алькантара

Сегодня, 6 апреля полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара возобновил тренировки в общей группе «Красных».

31-летний испанский полузащитник не играл с февраля из-за травмы бедра. Также Тьяго пропустил старт сезона из-за проблем с подколенным сухожилием.

В нынешнем сезоне на счету Тьяго Алькантары 1 ассист в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. 9 апреля «Красные» сыграют с «Арсеналом» Александра Зинченко.

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Источник ФК Ливерпуль
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