ФОТО. Тьяго Алькантара вернулся к тренировкам с Ливерпулем

Сегодня, 6 апреля полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара возобновил тренировки в общей группе «Красных».

31-летний испанский полузащитник не играл с февраля из-за травмы бедра. Также Тьяго пропустил старт сезона из-за проблем с подколенным сухожилием.

В нынешнем сезоне на счету Тьяго Алькантары 1 ассист в 24 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. 9 апреля «Красные» сыграют с «Арсеналом» Александра Зинченко.