Испания06 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:02
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КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
Каталонский клуб вылетел в полуфинале после фиаско в игре с «Реалом» (0:4)
06 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:02
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Испанская футбольная федерация (RFEF) ошибочно анонсировала: «Барселона» сыграет в финале Кубка Испании (см. фото).
На самом деле «Барселона» выбыла из Кубка Испании на стадии 1/2 финала, потерпев 5 апреля домашнее фиаско от мадридского «Реала» (0:4, первая игра – 1:0).
«Реал», уничтожив «Барселону» с хет-триком Карима Бензема, вышел в финал Кубка Короля, где 6 мая сыграет против «Осасуны». Верить картинке RFEF не следует.
Анонс RFEF: на картинке изображены логотипы Барселоны и Осасуны
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