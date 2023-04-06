КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка

Испанская футбольная федерация (RFEF) ошибочно анонсировала: «Барселона» сыграет в финале Кубка Испании (см. фото).

На самом деле «Барселона» выбыла из Кубка Испании на стадии 1/2 финала, потерпев 5 апреля домашнее фиаско от мадридского «Реала» (0:4, первая игра – 1:0).

«Реал», уничтожив «Барселону» с хет-триком Карима Бензема, вышел в финал Кубка Короля, где 6 мая сыграет против «Осасуны». Верить картинке RFEF не следует.

Анонс RFEF: на картинке изображены логотипы Барселоны и Осасуны