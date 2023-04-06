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Испания
06 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:02
357
1

КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка

Каталонский клуб вылетел в полуфинале после фиаско в игре с «Реалом» (0:4)

06 апреля 2023, 22:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 23:02
357
1
КУРЬЕЗ ДНЯ. Испанская федерация анонсировала: Барса сыграет в финале Кубка
RFEF

Испанская футбольная федерация (RFEF) ошибочно анонсировала: «Барселона» сыграет в финале Кубка Испании (см. фото).

На самом деле «Барселона» выбыла из Кубка Испании на стадии 1/2 финала, потерпев 5 апреля домашнее фиаско от мадридского «Реала» (0:4, первая игра – 1:0).

«Реал», уничтожив «Барселону» с хет-триком Карима Бензема, вышел в финал Кубка Короля, где 6 мая сыграет против «Осасуны». Верить картинке RFEF не следует.

Анонс RFEF: на картинке изображены логотипы Барселоны и Осасуны

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Барселона Реал Мадрид Кубок Испании по футболу Барселона - Реал курьезы Осасуна Федерация футбола Испании
Источник RFEF
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Макс Максов
Павелка туди, хай наводить порядок)
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