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Англия
06 апреля 2023, 21:47 | Обновлено 06 апреля 2023, 22:13
1736
2

Мудрик – предпоследний в рейтинге трансферов Челси в нынешнем сезоне

Хуже проявил себя только Обамеянг

06 апреля 2023, 21:47 | Обновлено 06 апреля 2023, 22:13
1736
2
Мудрик – предпоследний в рейтинге трансферов Челси в нынешнем сезоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный ресурс Goal.com составил свой рейтинг трансферов «Челси» нынешнего сезона. Украинский вингер Михаил Мудрик оказался на предпоследнем, 14-м месте. Лучшим трансфером «Синих» признан Энцо Фернандес.

Рейтинг трансферов «Челси» в сезоне 2022/2023:

1. Энцо Фернандес

2. Уэсли Фофана

3. Жоау Феликс

4. Бенуа Бадьяшиль

5. Чезаре Казадеи

6. Калиду Кулибали

7. Рахим Стерлинг

8. Нони Мадуэке

9. Марк Кукурелья

10. Денис Закария

11. Корни Чуквуемека

12. Давид Фофана

13. Габриэль Слонина

14. Михаил Мудрик

15. Пьер-Эмерик Обамеянг.

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Челси Михаил Мудрик Энцо Фернандес Пьер-Эмерик Обамеянг
Источник Goal.com
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Комментарии 2
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Alex AS
солидно
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avk2307
С Обамеянгом не корректно чуть сравнивать. Его приглашал Тухель и при Тухеле он играл стабильно, забил 2-3  мяча в ЛЧ и АПЛ и передачи результативные тоже были , а с приходом Поттера просто сел на лавку. Ну и ему 33 года, опять же зачем его Челси покупал.
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0
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