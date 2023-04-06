Мудрик – предпоследний в рейтинге трансферов Челси в нынешнем сезоне
Хуже проявил себя только Обамеянг
Известный ресурс Goal.com составил свой рейтинг трансферов «Челси» нынешнего сезона. Украинский вингер Михаил Мудрик оказался на предпоследнем, 14-м месте. Лучшим трансфером «Синих» признан Энцо Фернандес.
Рейтинг трансферов «Челси» в сезоне 2022/2023:
1. Энцо Фернандес
2. Уэсли Фофана
3. Жоау Феликс
4. Бенуа Бадьяшиль
5. Чезаре Казадеи
6. Калиду Кулибали
7. Рахим Стерлинг
8. Нони Мадуэке
9. Марк Кукурелья
10. Денис Закария
11. Корни Чуквуемека
12. Давид Фофана
13. Габриэль Слонина
14. Михаил Мудрик
15. Пьер-Эмерик Обамеянг.
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