Капитан Ворсклы вернется на поле в ближайшем матче с Ингульцом
Владимир Чеснаков должен добавить опыт линии обороны полтавской команды
Капитан полтавской Ворсклы» Владимир Чеснаков восстановился после травмы и готовится к матчу с «Ингульцем» в общей группе, информирует ТаТоТаке.
Чеснаков должен добавить опыт линии обороны после провала молодого тандема – Лукас Рамирес (20 лет) и Даниил Хрипчук (19 лет) – в матче против «Александрии» (0:3).
Во втором тайме Виктору Скрипнику пришлось заменить висящего на карточке Рамиреса и перевести в центр левого латераля Василия Кравца. Пока неизвестно, кого выберет Скрипник в пару к Чеснакову.
В текущем сезоне Чеснаков провел за «Ворсклу» 11 матчей и забил 1 гол в УПЛ.
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