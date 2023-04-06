Франция06 апреля 2023, 21:21 |
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Арсен ВЕНГЕР: «Подписание Месси – величайшее достижение ПСЖ»
Легендарный тренер – о важности перехода аргентинца
06 апреля 2023, 21:21 |
744
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Легендарный французский тренер Арсен Венгер подчеркнул важность для «ПСЖ» подписания Лионеля Месси в 2021 году:
«Все должны согласиться с тем, что величайшим достижением, которое только было у «ПСЖ», является то, что Месси стал игроком их команды. Они должны относиться к нему с большим уважением и понимать, что он лучший игрок в истории футбола».
Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.
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