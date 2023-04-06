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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Подписание Месси – величайшее достижение ПСЖ»
Франция
06 апреля 2023, 21:21 |
744
0

Арсен ВЕНГЕР: «Подписание Месси – величайшее достижение ПСЖ»

Легендарный тренер – о важности перехода аргентинца

06 апреля 2023, 21:21 |
744
0
Арсен ВЕНГЕР: «Подписание Месси – величайшее достижение ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

Легендарный французский тренер Арсен Венгер подчеркнул важность для «ПСЖ» подписания Лионеля Месси в 2021 году:

«Все должны согласиться с тем, что величайшим достижением, которое только было у «ПСЖ», является то, что Месси стал игроком их команды. Они должны относиться к нему с большим уважением и понимать, что он лучший игрок в истории футбола».

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.

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Арсен Венгер Лионель Месси ПСЖ
Источник Twitter
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