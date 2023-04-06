Арсен ВЕНГЕР: «Подписание Месси – величайшее достижение ПСЖ»

Легендарный французский тренер Арсен Венгер подчеркнул важность для «ПСЖ» подписания Лионеля Месси в 2021 году:

«Все должны согласиться с тем, что величайшим достижением, которое только было у «ПСЖ», является то, что Месси стал игроком их команды. Они должны относиться к нему с большим уважением и понимать, что он лучший игрок в истории футбола».

Напомним, контракт Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.