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  4. Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема может выиграть еще один Золотой мяч»
Испания
06 апреля 2023, 20:45 |
286
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема может выиграть еще один Золотой мяч»

Тренер «Реала» восхищен французом

06 апреля 2023, 20:45 |
286
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема может выиграть еще один Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал хет-трик Карима Бензема в Эль Класико против «Барселоны» (победа 4:0 в Кубке Испании):

«Он нажал на переключатель. Ему очень помогла его работа, проделанная в перерыве на матчи сборных. Он может выиграть еще один «Золотой мяч», потому что он один из лучших нападающих в мире».

В нынешнем сезоне на счету Бензема 25 голов и 6 ассистов в 31 матче за «Реал» во всех турнирах.

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Источник Marca
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