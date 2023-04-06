Испания06 апреля 2023, 20:45 |
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Карло АНЧЕЛОТТИ: «Бензема может выиграть еще один Золотой мяч»
Тренер «Реала» восхищен французом
06 апреля 2023, 20:45 |
286
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал хет-трик Карима Бензема в Эль Класико против «Барселоны» (победа 4:0 в Кубке Испании):
«Он нажал на переключатель. Ему очень помогла его работа, проделанная в перерыве на матчи сборных. Он может выиграть еще один «Золотой мяч», потому что он один из лучших нападающих в мире».
В нынешнем сезоне на счету Бензема 25 голов и 6 ассистов в 31 матче за «Реал» во всех турнирах.
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