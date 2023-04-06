Роман ДИДЫК: «Надеемся, что окажемся сильнее Вереса»

Защитник львовского «Руха» Роман Дидык дал оценку важности матча 20-го тура украинской Премьер-лиги с ровенским «Вересом», который состоится в субботу, 8 апреля (начало – в 15:00 по киевскому времени).

«Подходим с максимальным настроем на эту игру, потому что, можно сказать, это игра за 6 очков. Очень важный матч как для нас, так и для «Вереса». Надеемся, что мы окажемся сильнее.

Наш соперник – очень хорошая боевая команда, хорошо выбегающая в контратаки. В течение недели на занятиях наши тренеры знакомят нас с сильными и слабыми качествами ровенской команды», – рассказал Дидык.

«Рух» в таблице чемпионата Украины занимает 15-е место с 17 очками в активе. У «Вереса» 18 пунктов, он идет 14-м.