ФОТО. Андрей Шевченко поздравил младшего сына с 9-летием

Легендарный украинский футболист и экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко поздравил своего младшего сына Райдера-Габриэля с днем рождения.

«С 9-м днем рождения Райдер. Мы тебя очень любим», – написал Шевченко, добавив два общих фото с сыном, который родился 6 апреля 2014 года.

Отметим, что у Шевченко есть еще три сына: