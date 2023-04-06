Другие новости06 апреля 2023, 18:48 |
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ФОТО. Андрей Шевченко поздравил младшего сына с 9-летием
Райдер-Габриэль любит играть с отцом в гольф
06 апреля 2023, 18:48 |
1866
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Легендарный украинский футболист и экс-тренер национальной сборной Андрей Шевченко поздравил своего младшего сына Райдера-Габриэля с днем рождения.
«С 9-м днем рождения Райдер. Мы тебя очень любим», – написал Шевченко, добавив два общих фото с сыном, который родился 6 апреля 2014 года.
Отметим, что у Шевченко есть еще три сына:
- Джордан Шевченко (29 октября 2004),
- Кристиан Шевченко (13 ноября 2006),
- Александр Шевченко (01 октября 2012 года).
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