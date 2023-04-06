Богдан СЛЮБИК: «УПЛ во всех компонентах – это совсем другой уровень»
Защитник «Руха» – об игре в украинской Премьер-лиге
19-летний игрок обороны львовского «Руха» Богдан Слюбик рассказал о выступлениях в элитной компании чемпионата Украины.
– Надеялся ли ты в октябре, когда дебютировал за «желто-черных» во встрече с «Динамо», что в апреле будешь иметь небольшой юбилей по количеству игр за главную команду «Руха»?
– Скажу честно: хотел этого и надеялся на доверие тренеров. Думаю, что любому молодому футболисту нужно стремиться к повышению своего уровня. Для этого и работаем на тренировках.
– Можешь выделить какой-нибудь лучший для себя матч из тех десяти?
– Не буду различать эти игры. На каждый матч следует выходить максимально настроенным и показывать все свои возможности на поле.
– В этих поединках «Рух» при твоем участии одержал две победы в гостях – над «Ворсклой» (1:0) и «Металлистом» (2:1)…
– Да, победы всегда запоминаются, это приятные моменты. Но выделять вряд ли стоит. Думаю, что для меня и «Руха» выдающиеся победы еще впереди.
– Насколько отличается игра за юношескую команду, где ты провел много матчей и добился успехов, от выступлений за основной состав?
– Конечно, есть разница. Это вам кто угодно скажет. В основной команде нужно побыстрее думать, здесь гораздо больше борьбы на поле. Во всех компонентах – это совсем другой уровень.
– Сейчас ты, как защитник, противостоишь другим по классу нападающим по сравнению с чемпионатом U-19.
– Да, и это чувствуется. Здесь более мощные футболисты. Но в этом нет ничего удивительного – это же Премьер-лига. Вообще мне кажется, что здесь слабых форвардов нет.
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