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  4. Богдан СЛЮБИК: «УПЛ во всех компонентах – это совсем другой уровень»
Украина. Первая лига
06 апреля 2023, 18:26 | Обновлено 06 апреля 2023, 18:48
245
0

Богдан СЛЮБИК: «УПЛ во всех компонентах – это совсем другой уровень»

Защитник «Руха» – об игре в украинской Премьер-лиге

06 апреля 2023, 18:26 | Обновлено 06 апреля 2023, 18:48
245
0
Богдан СЛЮБИК: «УПЛ во всех компонентах – это совсем другой уровень»
ФК Рух Львов. Богдан Слюбик

19-летний игрок обороны львовского «Руха» Богдан Слюбик рассказал о выступлениях в элитной компании чемпионата Украины.

– Надеялся ли ты в октябре, когда дебютировал за «желто-черных» во встрече с «Динамо», что в апреле будешь иметь небольшой юбилей по количеству игр за главную команду «Руха»?

– Скажу честно: хотел этого и надеялся на доверие тренеров. Думаю, что любому молодому футболисту нужно стремиться к повышению своего уровня. Для этого и работаем на тренировках.

– Можешь выделить какой-нибудь лучший для себя матч из тех десяти?

– Не буду различать эти игры. На каждый матч следует выходить максимально настроенным и показывать все свои возможности на поле.

– В этих поединках «Рух» при твоем участии одержал две победы в гостях – над «Ворсклой» (1:0) и «Металлистом» (2:1)…

– Да, победы всегда запоминаются, это приятные моменты. Но выделять вряд ли стоит. Думаю, что для меня и «Руха» выдающиеся победы еще впереди.

– Насколько отличается игра за юношескую команду, где ты провел много матчей и добился успехов, от выступлений за основной состав?

– Конечно, есть разница. Это вам кто угодно скажет. В основной команде нужно побыстрее думать, здесь гораздо больше борьбы на поле. Во всех компонентах – это совсем другой уровень.

– Сейчас ты, как защитник, противостоишь другим по классу нападающим по сравнению с чемпионатом U-19.

– Да, и это чувствуется. Здесь более мощные футболисты. Но в этом нет ничего удивительного – это же Премьер-лига. Вообще мне кажется, что здесь слабых форвардов нет.

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Богдан Слюбик Рух Львов чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Источник ФК Рух Львов
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