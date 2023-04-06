Англия06 апреля 2023, 17:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:55
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ВИДЕО. ЛЭМПАРД: «Хорошо знаю возможности состава Челси»
Тренер – о своем втором приходе на тренерский мостик лондонской команды
06 апреля 2023, 17:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 17:55
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44-летний Фрэнк Лэмпард, который является живой легендой «Челси», поделился эмоциями от возвращения в клуб в статусе исполняющего обязанности главного тренера коллектива.
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