Ваншельбойм пробился в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Хорватии

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№463 ATP) пробился в четвертьфинал грунтового 25-тысячника ITF в Хорватии.

В матче второго раунда Ваншельбойм, получивший от организаторов седьмой номер посева, в трех сетах переиграл Лилиана Мармуса из Франции (№682 ATP).

Дубровник. Второй круг

Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Лилиан Мармус (Франция) – 4:6, 7:6(12), 6:1

В 1/4 финала Ваншельбойм сразится против Цезара Крету из Румынии (№466 ATP).