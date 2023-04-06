Підтримай кібербезпеку Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Ваншельбойм пробился в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Хорватии
ITF
06 апреля 2023, 17:34 |
48
0

Ваншельбойм пробился в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Хорватии

Эрик сразится с третьим сеяным

06 апреля 2023, 17:34 |
48
0
Ваншельбойм пробился в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Хорватии
ITF. Эрик Ваншельбойм

Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№463 ATP) пробился в четвертьфинал грунтового 25-тысячника ITF в Хорватии.

В матче второго раунда Ваншельбойм, получивший от организаторов седьмой номер посева, в трех сетах переиграл Лилиана Мармуса из Франции (№682 ATP).

Дубровник. Второй круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Лилиан Мармус (Франция) – 4:6, 7:6(12), 6:1

В 1/4 финала Ваншельбойм сразится против Цезара Крету из Румынии (№466 ATP).

По теме:
Рейтинг ATP. Алькарас уступил корону Джоковичу, Синнер снова в топ-10
Титул Квитовой, провал украинок в Майами, фейк-возвращение Федерера
Ваншельбойм не смог выиграть первый финал в 2023 году
ITF Дубровник Эрик Ваншельбойм Лилиан Мармус
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Футбол | 05 апреля 2023, 21:25 2
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро
Украина U-19 потерпела разгромное поражение от Швеции на старте отбора Евро

Подопечные Валерия Паламарчука проиграли со счетом 0:5

Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Футбол | 06 апреля 2023, 09:13 23
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»

Известный тренер рассказал, почему не возглавил повторно национальную команду

Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Футбол | 05.04.2023, 23:59
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Теннис | 05.04.2023, 06:10
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Цуренко проиграла 5-й ракетке мира во втором раунде турнира в Чарльстоне
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Бокс | 06.04.2023, 12:49
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Шакур СТИВЕНСОН: «Хейни уничтожит Ломаченко. Не очень честный бой»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
Плохие новости и потери ВСУ. Резников рассказал об информационной политике
05.04.2023, 14:48 5
Война
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
05.04.2023, 12:39 6
Футбол
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
06.04.2023, 04:19
Футбол
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
05.04.2023, 14:04 6
Футбол
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
Промоутер Дюбуа рассказал, готов ли его клиент отказаться от боя с Усиком
05.04.2023, 10:32 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности