ITF06 апреля 2023, 17:34 |
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Ваншельбойм пробился в четвертьфинал грунтового турнира ITF в Хорватии
Эрик сразится с третьим сеяным
06 апреля 2023, 17:34 |
48
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Украинский теннисист Эрик Ваншельбойм (№463 ATP) пробился в четвертьфинал грунтового 25-тысячника ITF в Хорватии.
В матче второго раунда Ваншельбойм, получивший от организаторов седьмой номер посева, в трех сетах переиграл Лилиана Мармуса из Франции (№682 ATP).
Дубровник. Второй круг
Эрик Ваншельбойм (Украина, 7) – Лилиан Мармус (Франция) – 4:6, 7:6(12), 6:1
В 1/4 финала Ваншельбойм сразится против Цезара Крету из Румынии (№466 ATP).
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