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Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 16:40 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:52
87
0

Стали известны судейские назначения на поединки 20-го тура УПЛ

Матчи будут сыграны 7-9 апреля

06 апреля 2023, 16:40 | Обновлено 06 апреля 2023, 16:52
87
0
Стали известны судейские назначения на поединки 20-го тура УПЛ
УПЛ. Николай Балакин рассудит Кривбасс и Зарю

Оглашены составы судейских бригад на предстоящие матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

Система ВАР будет работать только на матче между «Кривбассом» и «Зарей».

20-й тур

7 апреля, пятница

15:00. «Ворскла» – «Ингулец». Арбитр – Виталий Романов (Днепр)

8 апреля, суббота

13:00. «Динамо» – «Минай». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

13:00. «Кривбасс» – «Заря». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область). Арбитр ВАР – Катерина Монзуль (Харьков)

14:00. «Шахтер» – «Металлист». Арбитр – Александр Шандор (Львов)

15:00. «Рух» – «Верес». Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

9 апреля, воскресенье

13:00. «Днепр-1» – «Львов». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков)

13:00. «Александрия» – «Черноморец». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)

15:00. «Колос» – «Металлист 1925». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу судейские назначения Виталий Романов Максим Козыряцкий Николай Балакин Катерина Монзуль Игорь Пасхал Андрей Шандор Дмитрий Бондаренко Дмитрий Панчишин Роман Блавацкий
Источник Украинская ассоциация футбола
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