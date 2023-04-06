Стали известны судейские назначения на поединки 20-го тура УПЛ

Оглашены составы судейских бригад на предстоящие матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.

Система ВАР будет работать только на матче между «Кривбассом» и «Зарей».

20-й тур

7 апреля, пятница

15:00. «Ворскла» – «Ингулец». Арбитр – Виталий Романов (Днепр)

8 апреля, суббота

13:00. «Динамо» – «Минай». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)

13:00. «Кривбасс» – «Заря». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область). Арбитр ВАР – Катерина Монзуль (Харьков)

14:00. «Шахтер» – «Металлист». Арбитр – Александр Шандор (Львов)

15:00. «Рух» – «Верес». Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса)

9 апреля, воскресенье

13:00. «Днепр-1» – «Львов». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков)

13:00. «Александрия» – «Черноморец». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)

15:00. «Колос» – «Металлист 1925». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)