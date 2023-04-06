Стали известны судейские назначения на поединки 20-го тура УПЛ
Матчи будут сыграны 7-9 апреля
Оглашены составы судейских бригад на предстоящие матчи 20-го тура украинской Премьер-лиги сезона-2022/2023.
Система ВАР будет работать только на матче между «Кривбассом» и «Зарей».
20-й тур
7 апреля, пятница
15:00. «Ворскла» – «Ингулец». Арбитр – Виталий Романов (Днепр)
8 апреля, суббота
13:00. «Динамо» – «Минай». Арбитр – Максим Козыряцкий (Запорожье)
13:00. «Кривбасс» – «Заря». Арбитр – Николай Балакин (Киевская область). Арбитр ВАР – Катерина Монзуль (Харьков)
14:00. «Шахтер» – «Металлист». Арбитр – Александр Шандор (Львов)
15:00. «Рух» – «Верес». Арбитр – Дмитрий Бондаренко (Одесса)
9 апреля, воскресенье
13:00. «Днепр-1» – «Львов». Арбитр – Дмитрий Панчишин (Харьков)
13:00. «Александрия» – «Черноморец». Арбитр – Игорь Пасхал (Херсон)
15:00. «Колос» – «Металлист 1925». Арбитр – Роман Блавацкий (Львов)
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