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06 апреля 2023, 16:28 |
297
0

Саудовская Аравия зовет Моуриньо. Готовы предложить 120 миллионов

Может присоединиться к Роналду

06 апреля 2023, 16:28 |
297
0
Саудовская Аравия зовет Моуриньо. Готовы предложить 120 миллионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

По информации итальянских СМИ, наставник «Ромы» Жозе Моуриньо получил предложение работать в чемпионате Саудовской Аравии, где именитому специалисту готовы предложить 120 миллионов евро за два года работы.

Сообщается, что власти Саудовской Аравии, которые хотят привлечь в свой чемпионат как можно больше звездных личностей, связались с Моуриньо и предложили ему возглавить одну из команд.

Кроме клубных команд у Моуриньо есть возможность начать работу со сборной Саудовской Аравии. Сообщается, что пока португалец хочет работать в Серии A, но позже готов рассмотреть это предложение.

После того, как «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду, в Саудовской Аравии прямо заявляют о желании приглашать к себе звездных игроков и тренеров.

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Жозе Моуриньо чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Источник Corriere dello Sport
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