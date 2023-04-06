Саудовская Аравия зовет Моуриньо. Готовы предложить 120 миллионов

По информации итальянских СМИ, наставник «Ромы» Жозе Моуриньо получил предложение работать в чемпионате Саудовской Аравии, где именитому специалисту готовы предложить 120 миллионов евро за два года работы.

Сообщается, что власти Саудовской Аравии, которые хотят привлечь в свой чемпионат как можно больше звездных личностей, связались с Моуриньо и предложили ему возглавить одну из команд.

Кроме клубных команд у Моуриньо есть возможность начать работу со сборной Саудовской Аравии. Сообщается, что пока португалец хочет работать в Серии A, но позже готов рассмотреть это предложение.

После того, как «Аль-Наср» подписал Криштиану Роналду, в Саудовской Аравии прямо заявляют о желании приглашать к себе звездных игроков и тренеров.