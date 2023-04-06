«Это мой клуб». Лэмпард прокомментировал возвращение в Челси

Наставник Фрэнк Лэмпард оценил свое возвращение в «Челси». Тренер стал исполняющим обязанности наставника до конца нынешнего сезона, заменив Грэма Поттера.

Легенда Синих уже работал с лондонской командой с 2019 по 2021 год.

«Челси» – это мой клуб, у меня очень много эмоций, связанных с этой командой. Я выбрал другой путь после ухода из команды, но я вернулся, потому что меня попросили, а также потому, что я верю – я могу помочь команде в этом сезоне. Я уверен в своих силах и понимаю, чего хотят болельщики команды».

«Мы попробуем выиграть максимально возможное количество матчей, впереди у нас много игр против топ-соперников. Кроме того, моей задачей будет возвращение игрокам уверенности в своих силах. Считаю, что у меня незавершенное дело с «Челси», я хочу тут работать», – сказал Лэмпард.

В апреле команду Михаила Мудрика ждут два четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реала», а также матч с «Арсеналом» в АПЛ, где «Челси» идет только 11-м.