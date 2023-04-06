Рома и Лацио могут повторить судьбу Ювентуса

Итальянские клубы Серии А «Рома» и «Лацио» попали под расследование из-за вероятных финансовых махинаций. Компанию им составила «Салернитана», которая не так давно принадлежала президенту «Лацио» Клаудио Лотито.

Все клубы находятся под подозрением в завышении стоимость трансферов игроков в период с 2017 по 2021 год. Это приводило к фиктивному приросту клубного капитала.

Финансовая полиция Италии уже провела обыски в офисах клубов, изъяла документы, которые касаются трансферов и соглашений между клубами и игроками.

«Роме», «Лацио» и «Салернитане» предъявляют схожие обвинения с туринским «Ювентусом», который наказали снятием 15 очков за фиктивный прирост капитала.