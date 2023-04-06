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  4. Анчелотти – игрокам: «Гордость видеть такой футбол Реала. Всем – выходной»
Кубок Испании
06 апреля 2023, 15:12 |
266
1

Анчелотти – игрокам: «Гордость видеть такой футбол Реала. Всем – выходной»

Команда разгромила исторического соперника

06 апреля 2023, 15:12 |
266
1
Анчелотти – игрокам: «Гордость видеть такой футбол Реала. Всем – выходной»
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Реала» Карло Анчелотти остался крайне доволен победой 4:0 над «Барселоной» в матче полуфинала Кубка Испании. Тренер после игры обратился к команде и предоставил футболистам один выходной день.

«Поздравляю вас и горжусь такой игрой. Быть на скамейке и видеть такой футбол – гордость для меня. Но нам еще предстоит сыграть в финале, но это будет потом».

«А завтра вы получаете выходной», – сказал Анчелотти.

В финале мадридская команда сыграет с «Осасуной», которая в своем полуфинале выбила «Атлетик».

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Реал Мадрид Барселона Кубок Испании по футболу Карло Анчелотти
Источник Marca
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Nick.Grabowski
В ютубі є десяток чудових інтерв'ю з Карло Анчелотті. Добра людина. 
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