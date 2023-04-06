Анчелотти – игрокам: «Гордость видеть такой футбол Реала. Всем – выходной»
Команда разгромила исторического соперника
Наставник «Реала» Карло Анчелотти остался крайне доволен победой 4:0 над «Барселоной» в матче полуфинала Кубка Испании. Тренер после игры обратился к команде и предоставил футболистам один выходной день.
«Поздравляю вас и горжусь такой игрой. Быть на скамейке и видеть такой футбол – гордость для меня. Но нам еще предстоит сыграть в финале, но это будет потом».
«А завтра вы получаете выходной», – сказал Анчелотти.
В финале мадридская команда сыграет с «Осасуной», которая в своем полуфинале выбила «Атлетик».
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