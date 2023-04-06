ITF06 апреля 2023, 14:16 |
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Кравченко не смог выйти в 1/4 финала турнира ITF в Испании
Георгий проиграл на двух тай-брейках
06 апреля 2023, 14:16 |
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22-летний украинский теннисист Георгий Кравченко (№ 573 АТР) не смог выйти в 1/4 финала грунтового 25-тысячника ITF в Реусе (Испания).
В матче второго раунда украинец, посеянный под седьмым номером, проиграл испанцу Алехандро Манзанера Пертуса (№ 815 АТР) на двух тай-брейках.
Реус. Второй круг
Георгий Кравченко (Украина, 7) – Алехандро Манзанера Пертуса (Испания, Q) – 6:7(3), 6:7(5)
Для Георгия это третье поражение в четырех матчах.
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