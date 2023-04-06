Кравченко не смог выйти в 1/4 финала турнира ITF в Испании

22-летний украинский теннисист Георгий Кравченко (№ 573 АТР) не смог выйти в 1/4 финала грунтового 25-тысячника ITF в Реусе (Испания).

В матче второго раунда украинец, посеянный под седьмым номером, проиграл испанцу Алехандро Манзанера Пертуса (№ 815 АТР) на двух тай-брейках.

Реус. Второй круг

Георгий Кравченко (Украина, 7) – Алехандро Манзанера Пертуса (Испания, Q) – 6:7(3), 6:7(5)

Для Георгия это третье поражение в четырех матчах.