В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне

Украинский футболист испанского клуба «Жирона» Виктор Цыганков получает 2,3 миллиона евро в год (44 231 евро в неделю).

Зарплата украинца – третья в списке самых больших заработных плат каталонцев. Больше всех получает Давид Лопес (3,6 миллиона евро в год), а на второй позиции – Ориоль Ромеу (3 миллиона).

Контракт 25-летнего Цыганкова с испанским клубом рассчитан до 2027 года. Виктор в сезоне 2022/23 провел 8 матчей за «Жирону», в которых он отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.