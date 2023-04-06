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Испания
06 апреля 2023, 12:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 13:36
2610
1

В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне

Украинец получает более 2 миллионов евро в год

06 апреля 2023, 12:45 | Обновлено 06 апреля 2023, 13:36
2610
1
В топ-3. Стала известна зарплата Цыганкова в Жироне
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Украинский футболист испанского клуба «Жирона» Виктор Цыганков получает 2,3 миллиона евро в год (44 231 евро в неделю).

Зарплата украинца – третья в списке самых больших заработных плат каталонцев. Больше всех получает Давид Лопес (3,6 миллиона евро в год), а на второй позиции – Ориоль Ромеу (3 миллиона).

Контракт 25-летнего Цыганкова с испанским клубом рассчитан до 2027 года. Виктор в сезоне 2022/23 провел 8 матчей за «Жирону», в которых он отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.

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Виктор Цыганков Ориоль Ромеу Жирона зарплаты
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Nick.Grabowski
В таблиці написано, шо це gross salary. Податок з доходу в Іспанії (Каталонії) - 48%. 
https://www.icalculator.com/spain/income-tax-rates/2023.html (таблиця 2)
Тобто Віктор має віддати половину грошей як виплату податків.
Плюс додайте витрати на проживання. 
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