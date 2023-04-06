Підтримай кіберзахист Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рейтинг ФИФА. Минус четыре позиции для сборной Украины
Чемпионат Европы
06 апреля 2023, 12:10 |
2329
5

Рейтинг ФИФА. Минус четыре позиции для сборной Украины

Первый рейтинг ФИФА в 2023 году

06 апреля 2023, 12:10 |
2329
5
Рейтинг ФИФА. Минус четыре позиции для сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает 30-е место, потеряв четыре позиции в сравнении с минувшим списком, который был опубликован в декабре.

2023 год украинская национальная команда начала с поражения от сборной Англии 0:2 в первом матче отбора Евро-2024. В рейтинге УЕФА Украина занимает 16-е место.

В рейтинге ФИФА лидируют действующий чемпион мира Аргентина и финалист ЧМ-2022 Франция, а топ-5 замыкают Бразилия, Бельгия и Англия.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.

По теме:
Мирон МАРКЕВИЧ: «УАФ не пустит меня в сборную? Все правильно»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В сборной кто-то из наших тренеров должен работать»
ЛЕОНЕНКО: «Если Зинченко не то скажет, то Максимов и пинков может надавать»
сборная Украины по футболу рейтинг ФИФА
Источник Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
Бокс | 05 апреля 2023, 17:12 3
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию
«135 фунтов – не мой вес». Ломаченко готов сменить весовую категорию

Боксер не против вернуться в более легкий вес

Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Футбол | 06 апреля 2023, 10:34 2
Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»
Дэниел СТАРРИДЖ: «Мудрик упустил шанс»

Бывший форвард «Челси» – об игре украинца в матче с «Астон Виллой»

Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Футбол | 06.04.2023, 02:36
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Инсайдер: Лэмпард возглавил Челси
Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Футбол | 06.04.2023, 07:19
Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Мирон МАРКЕВИЧ: «В клубном футболе я бы еще поработал»
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Футбол | 05.04.2023, 23:59
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Галактикос шокировали Камп Ноу. Реал с хет-триком Бензема разбил Барселону
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Alex T
Как для всей ситуации и исходя из того что везде пролетели и не блещем, то место еще оч даже приличное
Ответить
+1
luceorius
 Молодці La albiceleste, заслужено. До того ж Аргентина несподівано стала союзником
України, припинивши впускати до себе "рожающих русских бабей," які тисячними косяками занадились туди на нерест. Хороший приклад збереження генофонду нації - аргентинці хочуть, щоб в них народжувались Марадони та Мессі, а не аршавіни, сичови
і тому подібна п'яна наволоч. А орда скавчить...
Ответить
0
Умник
Законное место. 
Ответить
0
Анна Ткач
Зачем он его за попу трогает?!
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
В руководстве Барселоны отреагировали на домашнее поражение от Реала
06.04.2023, 04:19
Футбол
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
«Угроза окружения и потери». Зеленский назвал условия отхода ВСУ из Бахмута
05.04.2023, 16:28 3
Война
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
Стало известно, сколько голосов на Конгрессе УЕФА было отдано за Павелко
05.04.2023, 21:05 9
Футбол
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
Бесплатные звезды. 11 игроков – потенциальных свободных агентов из АПЛ
05.04.2023, 12:39 6
Футбол
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
Эдди Хирн рассказал, при каких условиях Фьюри согласился бы на бой с Усиком
05.04.2023, 11:25 2
Бокс
Известный украинский вратарь болен раком
Известный украинский вратарь болен раком
05.04.2023, 14:04 6
Футбол
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
ГУТЦАЙТ: «Выступления наших теннисистов против россиян сыграли против нас»
04.04.2023, 15:25 11
Теннис
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
Усик рассказал, почему его команда остановила переговоры с Фьюри
04.04.2023, 16:05 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности