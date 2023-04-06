Чемпионат Европы06 апреля 2023, 12:10 |
2329
5
Рейтинг ФИФА. Минус четыре позиции для сборной Украины
Первый рейтинг ФИФА в 2023 году
06 апреля 2023, 12:10 |
2329
5
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает 30-е место, потеряв четыре позиции в сравнении с минувшим списком, который был опубликован в декабре.
2023 год украинская национальная команда начала с поражения от сборной Англии 0:2 в первом матче отбора Евро-2024. В рейтинге УЕФА Украина занимает 16-е место.
В рейтинге ФИФА лидируют действующий чемпион мира Аргентина и финалист ЧМ-2022 Франция, а топ-5 замыкают Бразилия, Бельгия и Англия.
С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.
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України, припинивши впускати до себе "рожающих русских бабей," які тисячними косяками занадились туди на нерест. Хороший приклад збереження генофонду нації - аргентинці хочуть, щоб в них народжувались Марадони та Мессі, а не аршавіни, сичови
і тому подібна п'яна наволоч. А орда скавчить...