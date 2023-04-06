Рейтинг ФИФА. Минус четыре позиции для сборной Украины

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА занимает 30-е место, потеряв четыре позиции в сравнении с минувшим списком, который был опубликован в декабре.

2023 год украинская национальная команда начала с поражения от сборной Англии 0:2 в первом матче отбора Евро-2024. В рейтинге УЕФА Украина занимает 16-е место.

В рейтинге ФИФА лидируют действующий чемпион мира Аргентина и финалист ЧМ-2022 Франция, а топ-5 замыкают Бразилия, Бельгия и Англия.

С полным рейтингом можно ознакомиться по ссылке.