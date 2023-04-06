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  4. Александр СИРОТА: «Эту нацию невозможно победить»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 10:57 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:02
440
0

Александр СИРОТА: «Эту нацию невозможно победить»

Защитник «Динамо» встретился с украинскими военными

06 апреля 2023, 10:57 | Обновлено 06 апреля 2023, 11:02
440
0
Александр СИРОТА: «Эту нацию невозможно победить»
ФК Динамо Киев

22-летний защитник киевского «Динамо» Александр Сирота рассказал о встрече с украинскими военными.

«Очень трудно сдерживать эмоции, когда видишь настоящих Героев современности. Трудно сдерживать слезы, когда видишь Людей, благодаря которым мы до сих пор живы, благодаря которым мы занимаемся своим делом и ходим по свободной Украине. Меня поразили эти люди...

Какие нервы, какой характер имеют люди, чтобы после 10-месячного плена в ужасных условиях, после тяжелого ранения сказать: «После выздоровления я вернусь на фронт, чтобы завершить свое дело и защитить нашу Украину!»... Эту нацию невозможно победить. Слава Героям Украины», - написал Сирота.

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Александр Сирота Динамо Киев российско-украинская война
Источник Instagram
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