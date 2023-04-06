Александр СИРОТА: «Эту нацию невозможно победить»
Защитник «Динамо» встретился с украинскими военными
22-летний защитник киевского «Динамо» Александр Сирота рассказал о встрече с украинскими военными.
«Очень трудно сдерживать эмоции, когда видишь настоящих Героев современности. Трудно сдерживать слезы, когда видишь Людей, благодаря которым мы до сих пор живы, благодаря которым мы занимаемся своим делом и ходим по свободной Украине. Меня поразили эти люди...
Какие нервы, какой характер имеют люди, чтобы после 10-месячного плена в ужасных условиях, после тяжелого ранения сказать: «После выздоровления я вернусь на фронт, чтобы завершить свое дело и защитить нашу Украину!»... Эту нацию невозможно победить. Слава Героям Украины», - написал Сирота.
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