Александр СИРОТА: «Эту нацию невозможно победить»

22-летний защитник киевского «Динамо» Александр Сирота рассказал о встрече с украинскими военными.

«Очень трудно сдерживать эмоции, когда видишь настоящих Героев современности. Трудно сдерживать слезы, когда видишь Людей, благодаря которым мы до сих пор живы, благодаря которым мы занимаемся своим делом и ходим по свободной Украине. Меня поразили эти люди...

Какие нервы, какой характер имеют люди, чтобы после 10-месячного плена в ужасных условиях, после тяжелого ранения сказать: «После выздоровления я вернусь на фронт, чтобы завершить свое дело и защитить нашу Украину!»... Эту нацию невозможно победить. Слава Героям Украины», - написал Сирота.