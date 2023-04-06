Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевчук никогда не будет тренером в Вересе»

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о своем разговоре с вице-президентом «Вереса» Вячеславом Шевчуком.

«Поговорил с Шевчуком. Причем очень серьезно. По поводу того, подсиживает он Юру Вирта или нет? Это «Верес».

Вячеслав никогда там не будет тренером. Это о порядочности. Он не подлый. Он хороший парень. Он мой друг», - написал Леоненко.

Напомним, Леоненко и Шевчук несколько лет вместе работали в программе «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».