Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевчук никогда не будет тренером в Вересе»
Футбольный эксперт считает, что вице-президент ровенского клуба не собирается подсиживать Юрия Вирта
Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о своем разговоре с вице-президентом «Вереса» Вячеславом Шевчуком.
«Поговорил с Шевчуком. Причем очень серьезно. По поводу того, подсиживает он Юру Вирта или нет? Это «Верес».
Вячеслав никогда там не будет тренером. Это о порядочности. Он не подлый. Он хороший парень. Он мой друг», - написал Леоненко.
Напомним, Леоненко и Шевчук несколько лет вместе работали в программе «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».
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