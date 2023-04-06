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  4. Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевчук никогда не будет тренером в Вересе»
Украина. Премьер лига
06 апреля 2023, 08:16 | Обновлено 06 апреля 2023, 08:46
955
1

Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевчук никогда не будет тренером в Вересе»

Футбольный эксперт считает, что вице-президент ровенского клуба не собирается подсиживать Юрия Вирта

06 апреля 2023, 08:16 | Обновлено 06 апреля 2023, 08:46
955
1
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Шевчук никогда не будет тренером в Вересе»
Футбол 1/2/3. Вячеслав Шевчук

Бывший форвард киевского «Динамо» и сборной Украины, а ныне известный футбольный эксперт Виктор Леоненко рассказал о своем разговоре с вице-президентом «Вереса» Вячеславом Шевчуком.

«Поговорил с Шевчуком. Причем очень серьезно. По поводу того, подсиживает он Юру Вирта или нет? Это «Верес».

Вячеслав никогда там не будет тренером. Это о порядочности. Он не подлый. Он хороший парень. Он мой друг», - написал Леоненко.

Напомним, Леоненко и Шевчук несколько лет вместе работали в программе «Великий футбол» на телеканале «Футбол 1».

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Виктор Леоненко Вячеслав Шевчук Верес Ровно Юрий Вирт
Источник Youtube-канал Виктора Леоненко
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Gambie
Добивает фраза когда постоянно кто-то проталкивает ватника и называет відомий футбольний експерт Леоненко 
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