Другие новости06 апреля 2023, 04:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 05:34
191
0
Аль-Айн с Ярмоленко не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ
Украинец вновь был в старте своей команды
06 апреля 2023, 04:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 05:34
191
0
В среду, 5 апреля, состоялся первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка президента ОАЭ, в котором команда «Аль-Айн, под руководством украинца Сергея Реброва на выезде сыграла с «Аль-Васлом».
Встреча завершилась вничью 0:0.
В стартовом составе «Аль-Айна» матч начал украинской вингер Андрей Ярмоленко. На поле он провел 83 минуты и был заменен.
Ответный поединок между «Аль-Айном» и «Аль-Васлом» состоится 14 апреля.
Кубок президента ОАЭ. 1/2 финала. Первый матч
Аль-Васл – Аль-Айн – 0:0
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 05 апреля 2023, 11:48 0
Эжидио будет выступать за «Томбенсе»
Футбол | 06 апреля 2023, 00:23 0
«Кремонезе» не сумел дома достойно сыграть с фиалками, но впереди 2-й матч
Футбол | 05.04.2023, 23:59
Война | 05.04.2023, 14:48
Футбол | 05.04.2023, 19:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
04.04.2023, 12:57 5
04.04.2023, 15:55 26
05.04.2023, 12:39 5
05.04.2023, 10:32 2
04.04.2023, 22:54 10
04.04.2023, 00:48 28
05.04.2023, 16:28 3
04.04.2023, 14:23 8