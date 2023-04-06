Аль-Айн с Ярмоленко не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ

В среду, 5 апреля, состоялся первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка президента ОАЭ, в котором команда «Аль-Айн, под руководством украинца Сергея Реброва на выезде сыграла с «Аль-Васлом».

Встреча завершилась вничью 0:0.

В стартовом составе «Аль-Айна» матч начал украинской вингер Андрей Ярмоленко. На поле он провел 83 минуты и был заменен.

Ответный поединок между «Аль-Айном» и «Аль-Васлом» состоится 14 апреля.

Кубок президента ОАЭ. 1/2 финала. Первый матч

Аль-Васл – Аль-Айн – 0:0