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06 апреля 2023, 04:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 05:34
191
0

Аль-Айн с Ярмоленко не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ

Украинец вновь был в старте своей команды

06 апреля 2023, 04:59 | Обновлено 06 апреля 2023, 05:34
191
0
Аль-Айн с Ярмоленко не обыграл Аль-Васл в Кубке президента ОАЭ
ФК Аль-Айн

В среду, 5 апреля, состоялся первый полуфинальный матч розыгрыша Кубка президента ОАЭ, в котором команда «Аль-Айн, под руководством украинца Сергея Реброва на выезде сыграла с «Аль-Васлом».

Встреча завершилась вничью 0:0.

В стартовом составе «Аль-Айна» матч начал украинской вингер Андрей Ярмоленко. На поле он провел 83 минуты и был заменен.

Ответный поединок между «Аль-Айном» и «Аль-Васлом» состоится 14 апреля.

Кубок президента ОАЭ. 1/2 финала. Первый матч

Аль-Васл – Аль-Айн – 0:0

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Аль-Айн Сергей Ребров Андрей Ярмоленко Кубок президента ОАЭ по футболу Аль-Васл
Источник Sport.ua
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