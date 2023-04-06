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Испания
06 апреля 2023, 02:56 | Обновлено 06 апреля 2023, 03:01
107
0

Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы провели совершенный матч»

Итальянец – о победе «Реала» над «Барселоной»

06 апреля 2023, 02:56 | Обновлено 06 апреля 2023, 03:01
107
0
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Мы провели совершенный матч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об ответном полуфинале Кубка Испании с «Барселоной» (0:4) после домашнего поражения в первой игре со счетом 0:1.

«Мы провели совершенный матч – иначе нельзя было бы победить 4:0 на этом стадионе. В начале первого тайма у нас были проблемы, но первый гол изменил динамику встречи. В такой игре важны характер и опыт. В составе нужно добиться сочетания энергичности, которой обладают Родриго, Вальверде, Камавинга, с опытом, который есть у Винисиуса, Модрича, Крооса. Они провели выдающийся матч.

В феврале я шутил, что мы выйдем в финал. Мы сохранили тот же подход, который был в матче Ла Лиги, но я изменил интерпретацию позиции Родриго. Небольшие детали оказывают решающее влияние на матчи. Мы отпраздновали победу в раздевалке, потому что преодолели важную преграду на пути к финалу», – рассказал Анчелотти.

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Карло Анчелотти Кубок Испании по футболу Барселона Реал Мадрид Барселона - Реал
Источник Marca
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