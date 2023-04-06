Бензема повторил уникальное достижение великого Пушкаша

В среду, 5 апреля, состоялся ответный полуфинальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» приняла на своем поле мадридский «Реал». «Сине-гранатовые», имея в запасе победу 1:0 в Мадриде в первой встрече, потерпели от «галактикос» разгромное поражение – 0:4.

В составе «Реала» автором хет-трика в ворота «Барселоны» стал Карим Бензема. Француз также отметился ассистом на Винисиуса.

Последним игроком «Реала», забивавшим три гола в Эль Класико, был чилиец Иван Саморано. Это произошло в матче на «Сантьяго Бернабеу» 7 января 1995 года.

Ранее автором трех голов «Реала» в игре с «Барселоной» на «Камп Ноу» был Ференц Пушкаш. Случилось это 27 января 1963 года – более 60 лет тому назад.