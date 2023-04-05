ВИДЕО. Дубль Бензема. Реал громит Барселону на Камп Ноу в Кубке Испании

В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».

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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.

На 50-й минуте встречи французский форвард «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество своей команды. Нападающий пробил в левый угол ворот после передачи Лука Модрича. Уже через 8 минут француз забил с пенальти, пробив по центру.