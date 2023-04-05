ВИДЕО. Дубль Бензема. Реал громит Барселону на Камп Ноу в Кубке Испании
Звездный француз забил 3-й гол королевского клуба на 58-й минуте с пенальти
В среду, 5 апреля, проходит ответный матч 1/2 финала Кубка Испании, в котором играют «Барселона» и «Реал».
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Поединок проходит в Барселоне на стадионе «Камп Ноу». Первая полуфинальная встреча, которая состоялась в начале марта, завершилась победой каталонцев со счетом 1:0.
На 50-й минуте встречи французский форвард «Реала» Карим Бензема удвоил преимущество своей команды. Нападающий пробил в левый угол ворот после передачи Лука Модрича. Уже через 8 минут француз забил с пенальти, пробив по центру.
⚽️ ¡¡¡GOOOOL DEL @realmadrid!!!— RFEF (@rfef) April 5, 2023
No perdona @Benzema desde el punto de penalti.
🆚 @FCBarcelona_es | 0-3 | @realmadrid | 58'
📺 @La1_tve | @vamos.#CopaDelRey | #LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/A7pqT5kXPP
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